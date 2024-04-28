Парк Рериха открыли на "Цветении маральника"
На реализацию проекта выделили более 7,6 млн рублей в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"
28 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Парк Рериха / Фото: Алина Богомолова
В Алтайском крае на "Цветении маральника" открыли парк Рериха. Об этом рассказал корреспондент amic.ru.
Проект реализовали на средства гранта. Более 7,6 миллиона рублей было выделено в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Этот парк – часть национального туристского маршрута "Здравствуй, Алтай!", который позволяет за несколько дней познакомиться с некоторыми яркими достопримечательностями нашего края и соседней республики. Помимо "Бирюзовой Катуни", это и Сростки – родина Шукшина, а также Белокуриха и Манжерок", – говорил о парке губернатор Виктор Томенко.
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