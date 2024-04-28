Парк Рериха открыли на "Цветении маральника"

Парк Рериха / Фото: Алина Богомолова

"Этот парк – часть национального туристского маршрута "Здравствуй, Алтай!", который позволяет за несколько дней познакомиться с некоторыми яркими достопримечательностями нашего края и соседней республики. Помимо "Бирюзовой Катуни", это и Сростки – родина Шукшина, а также Белокуриха и Манжерок", – говорил о парке губернатор Виктор Томенко.