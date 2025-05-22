Парки, скверы, аллеи. На Алтае подвели итоги благоустройства территорий в 2024 году

Сейчас можно проголосовать за объекты для ремонта в 2026 году

22 мая 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbeP12

На заседании правительства Алтайского края рассмотрели итоги реализации проектов благоустройства территорий в 2024 году. Подробности рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

В рамках госпрограммы Алтайского края "Формирование современной городской среды" в прошлом году в 67 муниципалитетах края благоустроили 160 объектов – 82 общественные территории и 78 дворов. Работы проводили по региональным программам и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года стал частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В результате реализации проекта в Алтайском крае появились новые парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки.

"Обустроено 13 площадей и территорий для проведения массовых мероприятий, 20 парковых зон, 5 скверов, 18 аллей и пешеходных зон, 9 многофункциональных зон отдыха, оборудовано 12 детских и 6 спортивных комплексов и 4 мемориала", – рассказал Иван Гилев.

Он также отметил масштаб проведенных работ по обновлению инфраструктуры. Восстановили около 38 тыс. кв. м асфальтового покрытия, 45 тыс. кв. м вымостили плиткой, оборудовали два фонтана и три сценические площадки. Установили 162 единицы игрового и спортивного оборудования, около 700 скамеек и урн, 560 парковых светильников. А еще высадили почти 900 деревьев и кустарников, 25 тыс. кв. м газона.

Среди наиболее значимых проектов 2024 года министр выделил:

парк "Юбилейный" в Барнауле;

парк "Победы" в Бийске;

пешеходную зону в Заринске;

сквер "Лес Победы" в Новоалтайске;

территорию у ДК "Строитель" и привокзальную площадь в Рубцовске.

По словам министра, успешная реализация проекта стала возможна благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Сейчас в Алтайском крае продолжается Всероссийское онлайн-голосование жителей по выбору объектов для благоустройства в 2026 году. На территории 40 муниципалитетов – участников федерального проекта планируют выбрать для благоустройства 82 общественные территории. Для голосования отобрали 200 территорий, в том числе 107 – в городах и 93 – в селах. Жители сельских территорий голосуют в соцсетях и на сайтах органов местного самоуправления, а жители городов – на федеральной платформе.

Сделать свой выбор может каждый житель Алтайского края старше 14 лет. Проголосовать можно уже сейчас на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. За несколько недель жители региона отдали более 100 тысяч голосов за территории, которые благоустроят в следующем году.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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