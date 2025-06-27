Парковка, аллея, скамейки. В Зудилово благоустроили площадь у памятника

С помощью проекта поддержки местных инициатив, софинансирования, благотворителей и спонсоров создали уютное общественное пространство

27 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Благоустроенная территория в Зудилово / Фото: фонд "Мой Алтай"

В селе Зудилово Первомайского района обновили территорию перед памятником со стороны улицы Ленина – работы провели в рамках проекта поддержки местных инициатив (ППМИ). В результате получилось современное общественное пространство, которое не только оправдало, но и превзошло изначальные ожидания.

На площади оборудовали две удобные парковки, уложили асфальтированные пешеходные дорожки, установили скамейки и урны. Аллея молодых деревьев оживила территорию, а центральной деталью стала арт-композиция в виде звезды, которую подарил селу один из местных предпринимателей.

Проект, стоимостью свыше 1,5 млн рублей, признали победителем конкурсного отбора местных инициатив. Сами жители внесли значительный вклад в его реализацию –обеспечили 15% софинансирования (около 230 тысяч рублей). Еще 107 тысяч рублей выделили местные организации. Недостающие 30 тысяч предоставил благотворительный фонд "Мой Алтай".

Благоустроенная территория в Зудилово / Фото: фонд "Мой Алтай"

"Открытие каждого нового объекта – это всегда радость и большая ответственность. Наша территория становится уютнее и комфортнее", – отметила глава зудиловского сельсовета Мира Смолякова.

По ее словам, благодаря ППМИ территория становится всё более благоустроенной. Сельчане участвует в программе уже девятый год, и этот сквер стал 12-м завершённым проектом.

Также Мира Смолякова выразила благодарность всем, кто участвовал в создании новой зоны отдыха – от активистов-сельчан до бизнеса и фонда. Она подчеркнула: только общими усилиями можно добиться заметных перемен.

"Мы поддержали инициативу пожертвованием, поскольку посчитали важным и нужным подставить плечо для развития пространства, которое сохранит историческую память о годах Великой Отечественной войны и ее героях", – отметил председатель совета фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

Отметим, Первомайский район вошёл в число лидеров по числу заявок и полученному финансированию. Он направил 22 проекта и получил поддержку на реализацию 18 из них. Всего в этом году на конкурс ППМИ подали 638 заявок от 65 муниципалитетов. Финансирование получили 448 проектов – они улучшат качество жизни более чем для 650 тыс. жителей Алтайского края.