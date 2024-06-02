Парковку на улице Балтийской запретят с 13 июня

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения

02 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/775950

В Барнауле запретят парковку на улице Балтийской в районе здания № 103. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Профильный комитет администрации города отмечает, что на участке установят соответствующие дорожные знаки.

Введение запрета необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.