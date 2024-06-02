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Парковку на улице Балтийской запретят с 13 июня

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения

02 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/775950
Дорожный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/775950

В Барнауле запретят парковку на улице Балтийской в районе здания № 103. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Профильный комитет администрации города отмечает, что на участке установят соответствующие дорожные знаки.

Введение запрета необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Барнаул Дороги

Комментарии 1

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Гость

09:08:43 03-06-2024

Если тут есть кто из соответствующих ведомст, поставьте знак запрета парковки напротив въезда в дачи в пос.Лесной СНТ Ветеран. Ибо на этих выходных, они всю обочину заставили своими ведрами, ни пройти ни проехать. Пусть валят паркуются в свои дачи, почему устроили стоянку из трассы.

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