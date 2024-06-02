Парковку на улице Балтийской запретят с 13 июня
Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения
02 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/775950
В Барнауле запретят парковку на улице Балтийской в районе здания № 103. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Профильный комитет администрации города отмечает, что на участке установят соответствующие дорожные знаки.
Введение запрета необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.
09:08:43 03-06-2024
Если тут есть кто из соответствующих ведомст, поставьте знак запрета парковки напротив въезда в дачи в пос.Лесной СНТ Ветеран. Ибо на этих выходных, они всю обочину заставили своими ведрами, ни пройти ни проехать. Пусть валят паркуются в свои дачи, почему устроили стоянку из трассы.