Парня с эпилепсией жестоко избили под Екатеринбургом
Мать пострадавшего через социальные сети ищет очевидцев
19 февраля 2023, 15:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В закрытом городе Лесном Свердловской области неизвестные толпой избили парня с эпилепсией. Об этом сообщает портал E1.
"Вы, твари, будете расхлёбывать это до конца своих дней, карму никто не отменял. Какими надо быть зверьми, чтобы вшестером напасть на человека, у которого эпилепсия и аутизм? Вы нелюди. Прошу вас, лесничане, если кто-то стал свидетелем или регистратор заснял, не оставляйте это так", – написала мать пострадавшего в социальных сетях.
В региональном главке МВД рассказали о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело о ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").
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