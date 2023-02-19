Парня с эпилепсией жестоко избили под Екатеринбургом

В закрытом городе Лесном Свердловской области неизвестные толпой избили парня с эпилепсией. Об этом сообщает портал E1.

"Вы, твари, будете расхлёбывать это до конца своих дней, карму никто не отменял. Какими надо быть зверьми, чтобы вшестером напасть на человека, у которого эпилепсия и аутизм? Вы нелюди. Прошу вас, лесничане, если кто-то стал свидетелем или регистратор заснял, не оставляйте это так", – написала мать пострадавшего в социальных сетях.