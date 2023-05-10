Партия "Новые люди" организовала праздник для барнаульцев в честь Дня Победы
Активисты провели праздничную программу для горожан
10 мая 2023, 11:20, ИА Амител
Более 200 барнаульцев поучаствовали в праздничной программе, организованной партией "Новые люди" ко Дню Победы.
9 мая в краевой столице на площади Ветеранов активисты партии "Новые люди" организовали праздничную программу для горожан. Жители делали памятные фотографии в солдатской форме времён Великой Отечественной войны. Для детей работал бесплатный аквагримёр, юные жители краевой столицы с радостью выбирали патриотичные рисунки.
Также депутаты Барнаульской городской Думы от фракции "Новые люди" Никита Федюнин и Анна Галицкая поучаствовали в торжественном возложении цветов на Мемориале Славы.
"День Победы – один из главных праздников нашей страны. Спасибо всем, кто провёл с нами этот важный день", – поблагодарил барнаульцев депутат Барнаульской городской Думы от фракции "Новые люди" Никита Федюнин.
12:35:11 10-05-2023
Вот молодцы, я думал Новые люди либералы
13:23:11 10-05-2023
Очень классное мероприятие, молодцы!