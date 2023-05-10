Партия "Новые люди" организовала праздник для барнаульцев в честь Дня Победы

Активисты провели праздничную программу для горожан

10 мая 2023, 11:20, ИА Амител





















Фото: "Новые люди"

Более 200 барнаульцев поучаствовали в праздничной программе, организованной партией "Новые люди" ко Дню Победы.

9 мая в краевой столице на площади Ветеранов активисты партии "Новые люди" организовали праздничную программу для горожан. Жители делали памятные фотографии в солдатской форме времён Великой Отечественной войны. Для детей работал бесплатный аквагримёр, юные жители краевой столицы с радостью выбирали патриотичные рисунки.

Также депутаты Барнаульской городской Думы от фракции "Новые люди" Никита Федюнин и Анна Галицкая поучаствовали в торжественном возложении цветов на Мемориале Славы.