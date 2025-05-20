Партия "Новые люди" предлагает ввести полный цифровой контроль за мигрантами

Свой инструмент борьбы с нелегалами они назвали "Мигрант ID"

20 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

"Новые люди" выступили с масштабной инициативой по цифровому контролю над миграцией. Лидер партии Алексей Нечаев предложил внедрить для всех приезжих иностранцев единый обязательный цифровой паспорт – "Мигрант ID". Идею уже передали на рассмотрение президенту Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Мы должны знать о человеке все еще до того, как он въехал в Россию. Что умеет, где будет работать, где жить. Если такой работник стране нужен – создается цифровой профиль", – заявил Нечаев.По словам политика, существующая ситуация с иностранными гражданами наглядно демонстрирует дефицит системности. Сегодня, чтобы попасть на стадион, россиянам нужен ID. Иностранец может приехать с обычным паспортом и остаться вне поля зрения государства, отмечает политик.

"Перестал платить за аренду – проверка. Устроился не на заявленное место работы – депортация. Не внес данные –депортация. Все прозрачно и без посредников", – добавил лидер партии.

Отсутствие эффективного контроля приводит к тому, что, по разным оценкам, в стране находятся 680 тысяч нелегалов, которые живут и работают неофициально.

Проект "Мигрант ID" подразумевает радикальное изменение системы допуска иностранцев. Любой гражданин, желающий учиться или работать в России, будет обязан получить цифровой профиль до въезда. В онлайн-заявке необходимо будет указать образование, профессию, сведения о здоровье, работодателе и место проживания. Проверенные данные позволят получить QR-код на въезд, а сама процедура – платная (госпошлина в пять тысяч рублей). На границе – обязательная биометрия и тест по русскому языку. После прибытия в страну мигрант обязан в течение недели зафиксировать в базе адрес жительства и официальный трудовой договор. Все изменения статуса – от смены работы до переезда – также будут вноситься в систему. Отказ от внесения данных или нарушение заявленных условий – основание для депортации.

"Мы за прозрачность и ответственность: не выполнил условия – возвращение на родину. Деньги больше не будут уходить мимо бюджета, а посредники исчезнут из этой сферы", – подчеркнул Алексей Нечаев.

Ожидается, что ужесточение контроля позволит решить не только миграционные, но и экономические проблемы. По оценке партии, сейчас многие мигранты переводят за границу суммы, которые многократно превышают их официальные доходы, создавая урон для бюджета РФ.

Для финансирования системы партия предлагает повысить стоимость патентов на труд, что принесет госказне 75 млрд рублей. Кроме того, внедрение цифрового контроля рассматривается как первый этап комплексной реформы миграционной политики. В приоритете – не формальная смена бумажек на QR-коды, а создание системы строгого мониторинга, которая бы позволила отслеживать рабочую и личную траекторию каждого приезжего, его платежи, место проживания и особенности трудоустройства.

Важной частью инициативы "Новых людей" остается сокращение количества приезжих рабочих за счет технологической модернизации: за пять лет, уверены в партии, можно снизить поток мигрантов в два раза. Для обеспечения порядка и безопасности партийцы предлагают создать в регионах добровольные патрульные отряды из числа бывших военнослужащих СВО, что особенно актуально для Алтайского края.

По мнению "Новых людей", внедрение "Мигрант ID" не только повысит безопасность, но и станет стимулом для повышения прозрачности экономики и миграции, а также позволит сдержать рост нелегальных структур и укрепить социальную стабильность.