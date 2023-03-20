Партия во главе с депутатом АКЗС хочет запретить артистам использовать Instagram*

В противном случае их будут ждать санкции, пояснил Сергей Малинкович

20 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Партия "Коммунисты России", которую возглавляет депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Сергей Малинкович, призвала запретить российским исполнителям и артистам эстрады использовать Instagram* для общения с аудиторией. Об этом агентству РИА Новости сообщил сам Малинкович.

По его словам, соответствующую инициативу направили в Минкульт РФ на имя главы ведомства Ольги Любимовой и ожидают её "немедленной реакции".

В случае если такой запрет примут, а артист его нарушит, то он будет "должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России", пояснил Малинкович.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.