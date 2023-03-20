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Партия во главе с депутатом АКЗС хочет запретить артистам использовать Instagram*

В противном случае их будут ждать санкции, пояснил Сергей Малинкович

20 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Партия "Коммунисты России", которую возглавляет депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Сергей Малинкович, призвала запретить российским исполнителям и артистам эстрады использовать Instagram* для общения с аудиторией. Об этом агентству РИА Новости сообщил сам Малинкович.

По его словам, соответствующую инициативу направили в Минкульт РФ на имя главы ведомства Ольги Любимовой и ожидают её "немедленной реакции".

В случае если такой запрет примут, а артист его нарушит, то он будет "должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России", пояснил Малинкович.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Комментарии 5

  • Если так пойдет, то и пустить "голубя" запретят.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Коммунистов забыли спросить
    20 марта, Гость   Ответить
  • Комуняки вообще в гаджеты не айс, вот и бунтуют.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Малинкович ---- какое попадание, а Берии и Дзержинского у них нет.)
    20 марта, Гость   Ответить
  • Депутат это тот который освоил слово "Запретить", чем активней депутат, тем чаще он использует в своей деятельности последнее. Как то убого чес слово. Фирма "Хуавей" из за санкций заменила 13000 компонентов, а тут нет разговора даже о замене, предложить аналог своего....Он (депутат) говорит запретить...срам то какой, и ведь на серьездных щах. Живут же где то с нами эти люди, мало того мы их содержим.
    20 марта, Гость   Ответить
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