Партию хлопушек без декларации пытались провезти через Алтай

Мужчина заявил, что не знал о нужных документах

12 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Конфискованные фейерверки / Фото: Алтайская таможня

Сотрудники Ташантинского таможенного поста обнаружили в багаже водителя рейсового автобуса, выезжавшего в Монголию, 98 хлопушек, которые он вез без обязательного декларирования. Об этом рассказали представители алтайской таможни.

Мужчина пояснил, что за денежное вознаграждение согласился перевезти товары для праздников в Монголию. Он не знал, что такую партию необходимо декларировать. Никаких документов он не представил.

Экспертиза подтвердила, что перевозимый товар является пиротехническими изделиями, стоимость которых составляет более 32 тысяч рублей (примерно 325 рублей за штуку).

В отношении водителя было возбуждено административное дело по факту "недекларирования товаров, перевозимых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих таможенному декларированию".