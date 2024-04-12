Партию хлопушек без декларации пытались провезти через Алтай
Мужчина заявил, что не знал о нужных документах
12 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
Сотрудники Ташантинского таможенного поста обнаружили в багаже водителя рейсового автобуса, выезжавшего в Монголию, 98 хлопушек, которые он вез без обязательного декларирования. Об этом рассказали представители алтайской таможни.
Мужчина пояснил, что за денежное вознаграждение согласился перевезти товары для праздников в Монголию. Он не знал, что такую партию необходимо декларировать. Никаких документов он не представил.
Экспертиза подтвердила, что перевозимый товар является пиротехническими изделиями, стоимость которых составляет более 32 тысяч рублей (примерно 325 рублей за штуку).
В отношении водителя было возбуждено административное дело по факту "недекларирования товаров, перевозимых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих таможенному декларированию".
10:29:05 14-04-2024
Из страны триллионы вывозят, и нормально, никто не чешется. А тут нищий с хлопушками.