Партнеры "Народного знака качества" рассказали, как премия помогает бизнесу

НЗК – это не только про признание заслуг, но и про вдохновение для новых свершений

28 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 ноября в Барнауле состоялось четвертое по счету награждение премией "Народный знак качества". В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников – около 300. Это финалисты проекта из различных отраслей, включая розничную торговлю, сферу услуг, медицину и производство, а также представители власти и ведущие бизнесмены региона. Amic.ru пообщался с партнерами проекта и узнал, почему они поддерживают его и какое значение имеет эта награда для победителей.

Не просто награда

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков считает, что сейчас очень важна поддержка бизнеса. И премия "Народный знак качества" – это не просто награда, а важный инструмент для развития предпринимательства в регионе. Поэтому ОП выступила партнером данного проекта.

"Во все времена бизнес играет важную роль в жизни общества, так как он формирует налогооблагаемую базу, бюджет страны и создает рабочие места, платит зарплаты. Сегодня особенно важно проводить подобные общественные мероприятия, которые акцентируют внимание на успешном бизнесе. Они позволяют не только отметить успехи предпринимателей, но и подчеркнуть их значимость для общества в целом", – сказал Юрий Шамков.

Юрий Шамков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнес как отдельная планета

О том, что с помощью проекта можно отследить, как развивается бизнес, говорит и региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко. В этом году банк выступил генеральным партнером проекта.

"Альфа-Банк второй год поддерживает премию "Народный знак качества" и мы рады, что в регионе проходят события для предпринимателей такого масштаба. "Народный знак качества" напрямую помогает компаниям, показывает их статусность. И позволяет выделить те компании, которые уже достигли значительных успехов и известны на рынке, а также тех, кто находится на пути к этому", – отметила Ирина Бубенко.Проект действительно поддерживает бизнесменов края. Победители премии получают не только престижный статус, но и ряд преимуществ, таких как повышение узнаваемости бренда, укрепление репутации и увеличение клиентской базы.

А это сегодня особенно актуально. Сейчас, по словам Ирины Бубенко, все предприниматели – от маленьких компаний до крупных холдингов – ищут способы не только удержаться на плаву, но и развиваться. Альфа-Банк также старается предложить новые варианты поддержки, чтобы помочь бизнесу преодолеть сложности.

Ирина Бубенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Хочется выразить благодарность за этот вечер. За то, что в этом году "Народный знак качества" снова оказал поддержку предпринимательству. Ведь каждый бизнес – это как отдельная планета со своей атмосферой, со своей экосистемой, людьми, целями, задачами и результатами. Поэтому желаю всем развития, солнечного тепла в этой галактике. Ну а мы, как орбита, поможем, поддержим, поправим курс. Постараемся сделать все, чтобы вы были и успешно двигались по своей траектории", – подытожила Ирина Бубенко.

Кто трудом и талантом развивает регион

Руководитель Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев также выразил свою поддержку проекту. Он рад быть частью этого мероприятия и вручать награду тем, кто своим трудом и талантом развивает экономику региона.

"Очень рад, что мы получили приглашение вручить награду. Мы представляем центр "Мой бизнес", который помогает индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Большинство предпринимателей в регионе и, возможно, во всей стране являются нашими клиентами. Я желаю всем номинантам и победителям продолжать развивать свой бизнес, не останавливаясь на достигнутом. Даже если вы сегодня стали победителями, всегда есть стимул двигаться вперед. Так что приходите к нам, чтобы продолжить развитие своего дела", – сказал Станислав Татаринцев. Станислав Татаринцев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru