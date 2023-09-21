Парту Героя открыли в барнаульской школе памяти погибшего на СВО учителя

Дмитрий Базанов работал в школе № 37

21 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Парта Героя / Фото: комитет по образованию Барнаула

В барнаульской школе № 37 теперь есть своя Парта Героя. Ее открыли в память об учителе истории Дмитрии Базанове, погибшем в ходе специальной военной операции. В памятной церемонии участвовали близкие, сослуживцы, коллеги и ученики бойца, представители партии "Единая Россия", которая проводит партийный проект "Новая школа".

Дмитрию Базанову было 28 лет. Он уроженец Рубцовска, после военной службы и учебы в Алтайском педагогическом университете остался работать в Барнауле. В октябре 2022 года его мобилизовали.

"Он был единственным мобилизованным преподавателем в Барнауле и с гордостью пошел защищать нашу страну", – отметил на церемонии депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Нифонтов.

Боец с позывным "Историк" погиб 18 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга. Орденом Мужества его наградили уже посмертно.

"Мы – собратья по оружию – никогда его не забудем. Он навечно в списках нашего батальона, в списках нашей роты и в наших сердцах", – сказал командир роты, в которой служил Дмитрий Базанов, лейтенант Роман Ритт.

Никогда не забудут учителя и ученики, уверена координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева. Он был добрым, веселым, в меру строгим, мог найти ответ на любой вопрос, рассказывают дети. А родители отмечают, что Дмитрий Петрович умел заинтересовать школьников своим предметом.

"Я смотрела на его учеников и точно понимала, что память о нем будет жить не только в его семье, его маленьком сыне, но и в его учениках, которые никогда не забудут своего учителя, настоящего патриота своего Отечества. Он и при жизни был для многих примером, а сейчас он герой. Эти дети четко понимают значение этого слова", – отметила Марина Понкрашева.

Так школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в ходе Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь и во время спецоперации. На партах размещен QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно узнать больше информации о героях.