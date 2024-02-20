Парту героя СВО Никиты Кирьянова установили в барнаульской школе

Уроженец Барнаула погиб в 28 лет при угоне вертолета

20 февраля 2024, 16:50, ИА Амител

Парта героя / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Барнауле снова почтили память погибшего Никиты Кирьянова, старшего лейтенанта, бортового техника вертолета Ми-8, угнанного на территорию Украины в сентябре 2023 года. На этот раз подвиг жителя региона отметили в рамках проекта "Единой России" "Новая школа". В барнаульской школе № 76 установили Парту Героя в его честь.

"Жизнь часто ставит нас перед выбором, порой он может быть очень тяжелым. Главное – не забывать о человечности, преданности и чести, о людях, находящихся рядом. Теперь об этом знают ученики школы № 76, которые должны быть достойны памяти Никиты и других героев, защищающих сегодня нашу Родину", – сказала на открытии парты координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Никита Кирьянов жил и учился в Барнауле, сначала в школе № 76, потом поступил в Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова. Высшее профессиональное образование получил в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. С 2022 года участвовал в специальной военной операции. В сентябре прошлого года погиб при угоне вертолета Ми-8 на территорию Украины. Предательский поступок совершил командир Максим Кузьминов. Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов не сдались врагу и были убиты.

И школьники навсегда запомнят об этом их героическом выборе. Парта в честь алтайского героя стоит в музее. На ней изображен QR-код, с помощью которого можно узнать больше информации о героях.

Парта героя / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Участие в мероприятии приняли и родные Никиты Кирьянова.

"Молодое поколение должно воспитываться на примере таких ребят, как Никита. Они погибают ради того, чтобы подрастающее поколение никогда не лежало в холодном окопе, никогда не держало в руках винтовку и никогда не стояло перед выбором – смерть или честь", – рассказала его тетя Светлана Кораблина.

Как ранее сообщал amic.ru, "Единая Россия" в рамках проекта "Новая школа" открыла в регионе уже несколько таких парт. Например, в конце прошлого года в Бродковской школе Павловского района появилась парта в честь выпускника, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Конева. А в Шаховской школе Павловского района – в память об участнике СВО Руслане Мударисове.