Парусные гонки и качели над тайгой: что посмотреть в Сибири с тревел-гидом от Tele2
И как всегда быть на связи
10 августа 2023, 13:05, ИА Амител LjN8K6k7c
Tele2* создал тревел-гид с интересными местами России. В него попали больше 40 сибирских локаций. Оператор собрал готовые идеи для путешествий и сопроводил сервис подсказками, которые помогут сэкономить. На всех маршрутах Tele2 обеспечила отличное покрытие и хороший мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных точках путешественники могли оставаться на связи с близкими.
Рост спроса на внутренний туризм
Tele2 проанализировал поездки клиентов на основе big data* и выявил растущий интерес к внутреннему туризму. В этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Tele2 определил: основная цель туристов – посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта.
Особые места на карте
Поддерживая внутренний туризм, Tele2 запустил тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест более чем в 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых:
- музей-заповедник с наскальными рисунками "Томская Писаница" в Кузбассе;
- качели над тайгой в Красноярском крае;
- "уральский Марс" и "ульяновская Швейцария";
- эстонский хутор в Томской области;
- новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области.
Кроме того, Tele2 предлагает неординарные развлечения и специальные маршруты для путешественников:
- дог-трекинг в Шерегеше;
- парусные гонки на Селигере;
- путешествие на велосипеде по Куршской косе;
- вейкбординг на Иртыше;
- подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае;
- поездка на старинном паровозе вдоль Байкала.
Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил стабильную голосовую связь и быстрый интернет.
Для своих клиентов Tele2 подготовил специальные предложения – скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Кузбассе можно посетить "Томскую Писаницу" со скидкой до 30%, в Красноярском крае – получить скидку 5% на туры от Endeavour Tour*. Также клиенты Tele2, путешествующие на автомобиле, могут экономить на топливе.
* Tele2 ("Теле2"); big data (биг дата); Endeavour Tour (эндевэ тур).Реклама
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