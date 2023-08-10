Парусные гонки и качели над тайгой: что посмотреть в Сибири с тревел-гидом от Tele2

И как всегда быть на связи

10 августа 2023, 13:05, ИА Амител LjN8K6k7c

Самая длинная лестница в России, Красноярск / Фото: Tele2

Tele2* создал тревел-гид с интересными местами России. В него попали больше 40 сибирских локаций. Оператор собрал готовые идеи для путешествий и сопроводил сервис подсказками, которые помогут сэкономить. На всех маршрутах Tele2 обеспечила отличное покрытие и хороший мобильный интернет, чтобы даже в отдаленных точках путешественники могли оставаться на связи с близкими.

Рост спроса на внутренний туризм

Tele2 проанализировал поездки клиентов на основе big data* и выявил растущий интерес к внутреннему туризму. В этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Tele2 определил: основная цель туристов – посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта.

Особые места на карте

Поддерживая внутренний туризм, Tele2 запустил тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест более чем в 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых:

музей-заповедник с наскальными рисунками "Томская Писаница" в Кузбассе;

качели над тайгой в Красноярском крае;

"уральский Марс" и "ульяновская Швейцария";

эстонский хутор в Томской области;

новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области.

Шалоболинская писаница, Красноярский край / Фото: Tele2

Кроме того, Tele2 предлагает неординарные развлечения и специальные маршруты для путешественников:

дог-трекинг в Шерегеше;

парусные гонки на Селигере;

путешествие на велосипеде по Куршской косе;

вейкбординг на Иртыше;

подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае;

поездка на старинном паровозе вдоль Байкала.

Парк Ергаки, Красноярский край / Фото: Tele2

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы искатели приключений могли делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в режиме реального времени, во всех местах оператор обеспечил стабильную голосовую связь и быстрый интернет.

Для своих клиентов Tele2 подготовил специальные предложения – скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Кузбассе можно посетить "Томскую Писаницу" со скидкой до 30%, в Красноярском крае – получить скидку 5% на туры от Endeavour Tour*. Также клиенты Tele2, путешествующие на автомобиле, могут экономить на топливе.

Tele2

* Tele2 ("Теле2"); big data (биг дата); Endeavour Tour (эндевэ тур).

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