Пары хотят обязательно отправлять к психологу перед разводом

Сейчас супругам назначают только срок для примирения

08 сентября 2024, 18:24, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1160014

Депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект о разводах. В соответствии с ним пары, имеющие несовершеннолетних детей, или в случае несогласия одного из супругов на развод, должны пройти консультации у семейного психолога, пишет РИА Новости.

Действующее семейное законодательство предусматривает, что суд при расторжении брака вправе назначить супругам срок для примирения. Проект закона вводит такую обязанность суда, а также распространяет это регулирование и на другие дела, связанные с расторжением брака.

Также уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов. В настоящее время они сводятся к сроку для примирения. Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, или в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать социально-психологические услуги при расторжении брака.