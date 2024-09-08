Пары хотят обязательно отправлять к психологу перед разводом
Сейчас супругам назначают только срок для примирения
08 сентября 2024, 18:24, ИА Амител
Депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект о разводах. В соответствии с ним пары, имеющие несовершеннолетних детей, или в случае несогласия одного из супругов на развод, должны пройти консультации у семейного психолога, пишет РИА Новости.
Действующее семейное законодательство предусматривает, что суд при расторжении брака вправе назначить супругам срок для примирения. Проект закона вводит такую обязанность суда, а также распространяет это регулирование и на другие дела, связанные с расторжением брака.
Также уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов. В настоящее время они сводятся к сроку для примирения. Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, или в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать социально-психологические услуги при расторжении брака.
19:07:26 08-09-2024
Депутатов надо отправить...и не к психологу, а к психиатру...куда ещё залезут?!
19:11:19 08-09-2024
Игоря Андровенко надо отправить на завод поработать. А то у него там от депутатского кресла мысли не о том думают в такой переломный для страны период .
19:58:02 08-09-2024
Праильна! А потом сразу на диспансеризацию со всеми возможными анализами, начнут проходить - передумают.
23:23:38 08-09-2024
Гость (19:58:02 08-09-2024) Праильна! А потом сразу на диспансеризацию со всеми возможны... Передумают изначально заключать брак. Развод - дорогое удовольствие. Плата психологу, госпошлина за сам развод... А ещё недавно нам рассказывали, что свадьба стоит примерно 1,5млн рублей. Такие расходы доступны только депутатам, пусть они друг на друге женятся.
20:24:42 08-09-2024
Пары необходимо отправлять к психологу перед помолвкой !!!
21:22:45 08-09-2024
А почему не пишите, что теперь госпошлину при подаче заявления на развод задрали до 5000рублей? С 1 января 2025г. Щазз причин напридумывают, Остап Бендер отдыхает. Обдираловка продолжается, закончится тем, что браки регистрировать станут меньше. Дорого создавать семью стало. Про подачки от государства треску больше , чем денег, так и на разводах решили хапнуть. Ну-ну.
На деток больных не забудьте скинуться. На них у государства=чиновников денег нет.
21:57:52 08-09-2024
их к психологу и генетику ПЕРЕД свадьбой нужно отправлять, а то потом инвалидов рожают, дерутся и пр.
22:40:25 08-09-2024
Психологи - они сами обычно слегка того. А кто и не слегка.
Их уже и не вылечить...
22:40:25 08-09-2024
Психологи - они сами обычно слегка того. А кто и не слегка.
Их уже и не вылечить...
13:15:07 09-09-2024
Musik (22:40:25 08-09-2024) Психологи - они сами обычно слегка того. А кто и не слегка. ... за себя пиши, а то аж 2 раза комент наклепал
14:02:01 09-09-2024
По мне так хорошая идея.