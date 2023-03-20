Рассказываем, как выбрать натяжной потолок

20 марта 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7SQutk

Вариант натяжного потолка /Фото: vipceiling.ru

Натяжной потолок давно перестал быть просто удобным строительным решением, чтобы скрыть некачественный потолок в квартире. Теперь это уже элемент декора. Полотна прочны и долговечны, не боятся влажности и неприхотливы в использовании. И с помощью такого, казалось бы, простого элемента можно значительно преобразить дизайн всего помещения, ведь среди натяжных потолков тоже есть свои модные направления.

Какие натяжные потолки сейчас в моде?

Рассказываем, как выбрать натяжной потолок, следуя модным тенденциям:

Цвет и стиль Сейчас на пике популярности белые одноуровневые полотна без швов. А вот сложные многоуровневые конструкции и яркие цвета уже отошли на второй план. Материал полотна В основном сейчас используют полотна из ПВХ-плёнки, поскольку они очень практичны. Но если в помещении часто отрицательная температура, то можно взять и тканевое полотно. Фактура А вот тут, что называется, на вкус и цвет: выбирайте матовые, сатиновые или глянцевые – зависит от дизайна комнаты. Матовые напоминают качественно выполненную побелку, это для более классического, спокойного дизайна. Сатиновые выглядят как идеально выкрашенная поверхность, а глянцевые добавляют яркости и глубины. Для воплощения самых смелых идей можно выбрать фактуру, стилизованную под натуральные материалы или заказать фотопечать. Теневые профили Делать такие сейчас очень модно. А если использовать подсветку по периметру, можно добиться эффекта "парящего потолка". Однако всегда остаётся вариант использования простого профиля с маскировочной лентой или с накладным плинтусом. Карниз Здесь всё зависит от вашего желания. Его можно подобрать под любой интерьер, установить на потолке или спрятать в нишу.

Где выбрать натяжной потолок?

Все эти варианты натяжных потолков делает "Випсилинг". Эта компания – лидер рынка в России, которая охватывает 107 городов и имеет собственное современное производство. В Барнауле работает с 2010 года.

Технологии компании позволяют выполнять установку потолков любой сложности. "Випсилинг" предлагает более 200 оттенков полотен, которые могут быть из ПВХ-плёнки, тканевые и различной фактуры.

















Примеры натяжных потолков компании "Випсилинг" / Фото: vipceiling.ru

Каждому клиенту "Випсилинг" дарит подарок: бесплатное сервисное обслуживание натяжных потолков в течение года после установки. Например, чтобы провести слив воды в случае затопления соседями (до пяти раз в год), а также устранить проколы и порезы.

"Випсилинг" предлагает потолки по очень приятным ценам, а также проводит акции, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте. Здесь вы можете заказать потолок любой сложности, и он станет стильным элементом вашей квартиры.

ИП Фёдоров Александр Николаевич, франчайзи-партнёр "Випсилинг" в г. Барнаул

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