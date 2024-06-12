Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным

Пашинян добавил, что виновными в угрозах, с которыми сейчас столкнулась Армения, те, кто "сформировал блок"

12 июня 2024, 21:55, ИА Амител

Флаг Армении / Фото: unsplash.com

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.

"Вы этим нас пугаете. Выйдем [из ОДКБ], когда посчитаем это нужным", – сказал он в ответ на реплику оппозиционного депутата.

Пашинян добавил, что виновными в угрозах, с которыми сейчас столкнулась Армения, те, кто "сформировал блок". Он назвал ОДКБ "мыльным пузырем", заявив, что он "не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".