Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным
Пашинян добавил, что виновными в угрозах, с которыми сейчас столкнулась Армения, те, кто "сформировал блок"
12 июня 2024, 21:55, ИА Амител
Флаг Армении / Фото: unsplash.com
Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.
"Вы этим нас пугаете. Выйдем [из ОДКБ], когда посчитаем это нужным", – сказал он в ответ на реплику оппозиционного депутата.
Пашинян добавил, что виновными в угрозах, с которыми сейчас столкнулась Армения, те, кто "сформировал блок". Он назвал ОДКБ "мыльным пузырем", заявив, что он "не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".
22:05:11 12-06-2024
Баба с возу кобыле легче ,пусть их теперь Байден кормит😆
08:30:06 13-06-2024
Коротин В. (22:05:11 12-06-2024) Баба с возу кобыле легче ,пусть их теперь Байден кормит😆... Бидон уже одних прикормил - застряли по самые уши. Всегда плохо терять лояльность возможных союзников
23:01:24 12-06-2024
Барнаульским армянским дорожникам так и скажите. Выйдите вместе со своей родиной.
23:22:52 12-06-2024
Не гость (23:01:24 12-06-2024) Барнаульским армянским дорожникам так и скажите. Выйдите вме... Я Симоняну тоже ?
08:00:28 13-06-2024
Гость (23:22:52 12-06-2024) Я Симоняну тоже ?... Армяне, как и русские, разные. Среди русских есть твари, а среди армян люди, а бывает наоборот, от человека зависит, не от национальности. Кем был грузин Джугашвили для страны, сейчас спорят, но страна была мощная. Армянин Багратион погиб за Россию. А есть Пашинян. Кому кто нравится
00:49:34 13-06-2024
Да-да, у нас их много, пусть идут свои границы охранять от Азербайджана.
19:35:04 13-06-2024
Гость (00:49:34 13-06-2024) Да-да, у нас их много, пусть идут свои границы охранять от А... А зачем им бесплодные горы, никому не нужный туф...Они скоро все переберутся в краснодарский край и пр. теплые места под солнцем, где их мы же будем кормить и охранять. Посмотрите на Москву, Питер,....