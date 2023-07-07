Пашу Техника отправили под арест на 13 суток
Поводом стали татуировки рэпера с демонстрацией нацисткой символики
07 июля 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: Mash
Российского рэп-исполнителя Пашу Техника арестовали на 13 суток. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".
Поводом для судебного разбирательства стали татуировки музыканта, на которых была изображена нацистская символика. Одна из них - Карлсон со свастикой вместо пропеллера.
Московский суд приговорил Техника к аресту.
Ранее сообщалось, что Паша Техник впал в кому после одной из вечеринок. Из больницы, где лежал исполнитель, его, после прихода в себя, отправили в рехаб.
17:59:44 07-07-2023
Всех посадить ...Кто в татушках...Не понимаю эту "уродскую моду".
20:00:18 07-07-2023
Гость (17:59:44 07-07-2023) Всех посадить ...Кто в татушках...Не понимаю эту "уродскую ... А вот если мозгов нет, тебя сажать или лечить?
07:14:13 08-07-2023
Гость (20:00:18 07-07-2023) А вот если мозгов нет, тебя сажать или лечить?... Пусть каждый ответит за свои тату.
18:03:57 07-07-2023
Я чё с такой хлеборезкой и не на фронте? Плоскостопие?
19:11:30 07-07-2023
Этой моде тысячелетия. Я сам не поддерживаю, но зачем негативить?
19:12:46 07-07-2023
Отстаньте Вы от них, хотят пусть татуировываются.
20:20:08 07-07-2023
И хто такой он будет?
07:52:13 08-07-2023
Гость (20:20:08 07-07-2023) И хто такой он будет?... Своим постом вы типа показываете свое интеллеХтуальное превосходство над людьми, кто знает кто такой персонаж из сабжа? Ну не знаешь лично ты кто такой, допустим, Рабиндранат Тагор, ну зачем тебе тогда про него спрашивать. Проходил мимо - ну и проходи мимо. Нет, надо другим показать типа вы дебилы, всяких недостойных людей считаете знаменитостями, а вот я, до таких даже не опускаюсь) Это выглядит скорее смешно и нелепо…