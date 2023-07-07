Пашу Техника отправили под арест на 13 суток

Поводом стали татуировки рэпера с демонстрацией нацисткой символики

07 июля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: Mash

Российского рэп-исполнителя Пашу Техника арестовали на 13 суток. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Поводом для судебного разбирательства стали татуировки музыканта, на которых была изображена нацистская символика. Одна из них - Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

Московский суд приговорил Техника к аресту.

Ранее сообщалось, что Паша Техник впал в кому после одной из вечеринок. Из больницы, где лежал исполнитель, его, после прихода в себя, отправили в рехаб.