Пассажир автобуса Новосибирск – Барнаул "кинулся" с матами на пассажирку за замечание

Молодой человек откинул сиденье до конца и тем самым обездвижил женщину

04 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В автобусе Новосибирск – Барнаул произошла ссора между двумя пассажирами, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, в транспорте парень откинул сиденье до конца и лёг на колени женщине. А после замечания "кинулся на неё, ругая некультурными словами".

В частности, молодой человек посоветовал встать и выйти из автобуса.

"Увидев, что его снимают, сел и всё время строчил в телефоне, а как только автобус прибыл в Барнаул, быстренько выскочил из автобуса и сел в машину к своим друзьям", – добавила свидетельница.