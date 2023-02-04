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Пассажир автобуса Новосибирск – Барнаул "кинулся" с матами на пассажирку за замечание

Молодой человек откинул сиденье до конца и тем самым обездвижил женщину

04 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В автобусе Новосибирск – Барнаул произошла ссора между двумя пассажирами, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, в транспорте парень откинул сиденье до конца и лёг на колени женщине. А после замечания "кинулся на неё, ругая некультурными словами".

В частности, молодой человек посоветовал встать и выйти из автобуса.

"Увидев, что его снимают, сел и всё время строчил в телефоне, а как только автобус прибыл в Барнаул, быстренько выскочил из автобуса и сел в машину к своим друзьям", – добавила свидетельница.

 

Комментарии 7

  • Надо было высадить, пусть кукукет дальше
    04 февраля, Гость   Ответить
  • очень интересная новость, вот мне вчера очень не культурная гражданка наступила в автобусе на ботинок давайте это обсудим
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Очень плохо, что у нас полиция дурно работает, так что оштрафовать таких быдловатых людей в нашей стране невозможно.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Наступила на ботинок это мелочь! На меня вчера девушка искоса глянула (((
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, наоборот, намекнула на установление неродственной связи, хотела стать кумой. Упустил такой шанс!!! :)
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Это потому что ты жирная!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • откидывающиеся хуже обочечников
    04 февраля, Гость   Ответить
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