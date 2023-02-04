Пассажир автобуса Новосибирск – Барнаул "кинулся" с матами на пассажирку за замечание
Молодой человек откинул сиденье до конца и тем самым обездвижил женщину
04 февраля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В автобусе Новосибирск – Барнаул произошла ссора между двумя пассажирами, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, в транспорте парень откинул сиденье до конца и лёг на колени женщине. А после замечания "кинулся на неё, ругая некультурными словами".
В частности, молодой человек посоветовал встать и выйти из автобуса.
"Увидев, что его снимают, сел и всё время строчил в телефоне, а как только автобус прибыл в Барнаул, быстренько выскочил из автобуса и сел в машину к своим друзьям", – добавила свидетельница.
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