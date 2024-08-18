Пассажир погиб после съезда авто в кювет в Алтайском крае

Водитель с травмами средней степени тяжести госпитализирован

18 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Обгоревший автомобиль / Фото: "Инцидент Барнаул"

В краевой Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП в Змеиногорском районе. Авария произошла 17 августа в 17:30 на 90 километре а/д Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан.

По предварительной информации, 50-летний мужчина за рулем ВАЗ-21011, двигаясь от села Саввушка в сторону села Курья, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим возгоранием.

В результате ДТП 44-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель с травмами средней степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ ЦРБ Змеиногорска.