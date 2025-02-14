Пассажир сломал локоть при опрокидывании УАЗа на Алтае

Водитель внедорожника не справился с управлением

14 февраля 2025, 15:31, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф

Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 февраля около 00:10 у села Сайдыс.

46-летний местный житель за рулем "УАЗ-Патриот" не справился с управлением и угодил в кювет.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с переломом локтя, а также ушибами и ссадинами был доставлен 41-летний пассажир авто – житель Майминского района. Госпитализация мужчине не потребовалась", – рассказали в полиции.

В отношении водителя возбудили административное расследование.