Пассажир сломал локоть при опрокидывании УАЗа на Алтае
Водитель внедорожника не справился с управлением
14 февраля 2025, 15:31, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф
Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 14 февраля около 00:10 у села Сайдыс.
46-летний местный житель за рулем "УАЗ-Патриот" не справился с управлением и угодил в кювет.
"В результате ДТП в республиканскую больницу с переломом локтя, а также ушибами и ссадинами был доставлен 41-летний пассажир авто – житель Майминского района. Госпитализация мужчине не потребовалась", – рассказали в полиции.
В отношении водителя возбудили административное расследование.
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