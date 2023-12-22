НОВОСТИПроисшествия

Пассажира "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп

Оказалось, что мужчина просто очень крепко спал

22 декабря 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пассажира самолета "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп. Об этом сообщает Mash.

Аirbus летел из Екатеринбурга в Благовещенск. В полете маломобильному пассажиру стало плохо. Бортпроводники и врачи, которые были на борту, пытались оказать ему помощь. Пилот принял решение сажать самолет в Сургуте.

Диспетчерам сообщили о том, что пассажир скончался, но, когда судно село, оказалось, что он вполне себе жив.

Выяснилось, что мужчина просто очень крепко уснул. Его доставили в больницу, откуда уже отпустили. 

Сейчас он в аэропорту покупает билеты на новый рейс.

самолёт

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

17:19:15 22-12-2023

Один трупа.. два трупа))

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:06 22-12-2023

Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли за трупа"?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:02 22-12-2023

Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... ну вот есть лупа. а это - трупа. вот и весь сказ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:43 22-12-2023

Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... . Извините, опечатка - вчитывалась.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:43 23-12-2023

Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... Это значит что в авиакомпании Уральские авиалинии очень плохой персонал с очень низкой квалификацией. Берут на работу всякий сброд. Гаишников, мчс и т.п. всех учат оказывать первую мед. помощь. И стюардесс тоже.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:23:40 22-12-2023

Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... хали-гали, пара трупа))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:04 22-12-2023

Хорошо что стюардессы вскрытие не сделали

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:34 22-12-2023

Пульса, дыхания не было?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

17:56:06 22-12-2023

Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... ЕГЭ, мать его!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:28:32 22-12-2023

Только доктор констатирует смерть.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:48 23-12-2023

Давайте без смеха -Уральские авиалинии- это что балерины в хоккее

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:48 28-12-2023

когда закроют уже уральские авиалинии? один трэш от них исходит

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров