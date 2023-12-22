Пассажира "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп
Оказалось, что мужчина просто очень крепко спал
22 декабря 2023, 16:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пассажира самолета "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп. Об этом сообщает Mash.
Аirbus летел из Екатеринбурга в Благовещенск. В полете маломобильному пассажиру стало плохо. Бортпроводники и врачи, которые были на борту, пытались оказать ему помощь. Пилот принял решение сажать самолет в Сургуте.
Диспетчерам сообщили о том, что пассажир скончался, но, когда судно село, оказалось, что он вполне себе жив.
Выяснилось, что мужчина просто очень крепко уснул. Его доставили в больницу, откуда уже отпустили.
Сейчас он в аэропорту покупает билеты на новый рейс.
17:19:15 22-12-2023
Один трупа.. два трупа))
18:01:06 22-12-2023
Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли за трупа"?
19:26:02 22-12-2023
Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... ну вот есть лупа. а это - трупа. вот и весь сказ.
21:08:43 22-12-2023
Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... . Извините, опечатка - вчитывалась.
13:15:43 23-12-2023
Гость (18:01:06 22-12-2023) Я долго витывалась, чтобы понять, что это значит - "приняли ... Это значит что в авиакомпании Уральские авиалинии очень плохой персонал с очень низкой квалификацией. Берут на работу всякий сброд. Гаишников, мчс и т.п. всех учат оказывать первую мед. помощь. И стюардесс тоже.
20:23:40 22-12-2023
Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... хали-гали, пара трупа))
17:50:04 22-12-2023
Хорошо что стюардессы вскрытие не сделали
17:53:34 22-12-2023
Пульса, дыхания не было?
17:56:06 22-12-2023
Гость (17:19:15 22-12-2023) Один трупа.. два трупа))... ЕГЭ, мать его!
22:28:32 22-12-2023
Только доктор констатирует смерть.
01:26:48 23-12-2023
Давайте без смеха -Уральские авиалинии- это что балерины в хоккее
17:06:48 28-12-2023
когда закроют уже уральские авиалинии? один трэш от них исходит