Пассажира "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп

Оказалось, что мужчина просто очень крепко спал

22 декабря 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пассажира самолета "Уральских авиалиний" случайно приняли за труп. Об этом сообщает Mash.

Аirbus летел из Екатеринбурга в Благовещенск. В полете маломобильному пассажиру стало плохо. Бортпроводники и врачи, которые были на борту, пытались оказать ему помощь. Пилот принял решение сажать самолет в Сургуте.

Диспетчерам сообщили о том, что пассажир скончался, но, когда судно село, оказалось, что он вполне себе жив.

Выяснилось, что мужчина просто очень крепко уснул. Его доставили в больницу, откуда уже отпустили.

Сейчас он в аэропорту покупает билеты на новый рейс.