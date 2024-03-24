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Пассажирка в Шереметьево заявила, что у нее в багаже бомба

Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали

24 марта 2024, 18:57, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: Racool_studio / Freepik
Самолет в небе / Фото: Racool_studio / Freepik

В московском аэропорту Шереметьево одна из пассажирок заявила о том, что у нее в багаже бомба. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

По информации источника, о взрывном устройстве она сообщила сразу, как только поднялась на борт. При этом пассажирка вела себя агрессивно и перемещалась с места на место.

Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали. На месте работают представители экстренных служб.

самолёт

Комментарии 2

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Гость

09:27:57 25-03-2024

Так у женщины/пассажирки - ОБОСТРЕНИЕ! Это же всем очевидно! Срочно изолировать её!

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Гость

09:53:27 25-03-2024

А говорят, что весеннего обострения нет.

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