Пассажирка в Шереметьево заявила, что у нее в багаже бомба
Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали
24 марта 2024, 18:57, ИА Амител
Самолет в небе / Фото: Racool_studio / Freepik
В московском аэропорту Шереметьево одна из пассажирок заявила о том, что у нее в багаже бомба. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
По информации источника, о взрывном устройстве она сообщила сразу, как только поднялась на борт. При этом пассажирка вела себя агрессивно и перемещалась с места на место.
Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали. На месте работают представители экстренных служб.
09:27:57 25-03-2024
Так у женщины/пассажирки - ОБОСТРЕНИЕ! Это же всем очевидно! Срочно изолировать её!
09:53:27 25-03-2024
А говорят, что весеннего обострения нет.