Пассажирка в Шереметьево заявила, что у нее в багаже бомба

Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали

24 марта 2024, 18:57, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: Racool_studio / Freepik

В московском аэропорту Шереметьево одна из пассажирок заявила о том, что у нее в багаже бомба. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

По информации источника, о взрывном устройстве она сообщила сразу, как только поднялась на борт. При этом пассажирка вела себя агрессивно и перемещалась с места на место.

Рейс, на котором должна была лететь женщина, задержали. На месте работают представители экстренных служб.