Замерзающих пассажиров автобуса спасли в Новосибирской области

Людей пересадили в попутку, а сломанную технику эвакуировали

18 марта 2024, 09:20, ИА Амител

МВД по Новосибирской области

16 пассажиров застряли в автобусе без отопления под Новосибирском. 14 марта, на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Искитимском районе автобус остановился из-за сломанной системы отопления.

Сотрудники ДПС, лейтенант полиции Алексей Абожин и младший лейтенант полиции Кирилл Ладышкин, патрулировавшие трассу, обнаружили автобус на обочине. Водитель сообщил, что ехал из Сузуна в Новосибирск.