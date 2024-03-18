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Замерзающих пассажиров автобуса спасли в Новосибирской области

Людей пересадили в попутку, а сломанную технику эвакуировали

18 марта 2024, 09:20, ИА Амител

МВД по Новосибирской области
МВД по Новосибирской области

16 пассажиров застряли в автобусе без отопления под Новосибирском. 14 марта, на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Искитимском районе автобус остановился из-за сломанной системы отопления.

Сотрудники ДПС, лейтенант полиции Алексей Абожин и младший лейтенант полиции Кирилл Ладышкин, патрулировавшие трассу, обнаружили автобус на обочине. Водитель сообщил, что ехал из Сузуна в Новосибирск.

"В салоне находилось 16 пассажиров, в том числе ребенок. Полицейские помогли пересадить пассажиров в попутный автобус до Новосибирска. Затем тягач оттащил неисправный транспорт в гаражный бокс в поселке Сузун", – рассказали в МВД по Новосибирской области.

Новосибирская область Дороги

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