Замерзающих пассажиров автобуса спасли в Новосибирской области
Людей пересадили в попутку, а сломанную технику эвакуировали
18 марта 2024, 09:20, ИА Амител
16 пассажиров застряли в автобусе без отопления под Новосибирском. 14 марта, на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Искитимском районе автобус остановился из-за сломанной системы отопления.
Сотрудники ДПС, лейтенант полиции Алексей Абожин и младший лейтенант полиции Кирилл Ладышкин, патрулировавшие трассу, обнаружили автобус на обочине. Водитель сообщил, что ехал из Сузуна в Новосибирск.
"В салоне находилось 16 пассажиров, в том числе ребенок. Полицейские помогли пересадить пассажиров в попутный автобус до Новосибирска. Затем тягач оттащил неисправный транспорт в гаражный бокс в поселке Сузун", – рассказали в МВД по Новосибирской области.
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