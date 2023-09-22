Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бийске
По предварительным данным, есть пострадавшие
22 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жесткая авария с участием междугороднего автобуса произошла в Бийске. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Автобус, следующий по маршруту Барнаул – Бийск – Белокуриха под мостом врезался в грузовой автомобиль. Обе машины получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали как минимум шесть человек.
Подробности уточняются.
15:19:18 22-09-2023
жги, наукоград, жги)))))))))))) правонарушениями))))