Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бийске

По предварительным данным, есть пострадавшие

22 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жесткая авария с участием междугороднего автобуса произошла в Бийске. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Автобус, следующий по маршруту Барнаул – Бийск – Белокуриха под мостом врезался в грузовой автомобиль. Обе машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали как минимум шесть человек.

Подробности уточняются.