Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области

По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых

18 декабря 2024, 21:37, ИА Амител

Рельсы / Фото: unsplash.com / Basil Lade

Пассажирский поезд Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, несколько вагонов сошли с рельсов.

Столкновение произошло на станции Княжая. По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. Информация о пострадавших уточняется. В поезде находилось 326 пассажиров.

По информации канала, причиной стала поломка грузового поезда. Около трех часов дня у него произошел излом токоприемника. Состав закрепили, и он остался ждать помощи. Однако через час у поезда отказали тормоза и он, по предварительным данным, выкатился на другой путь.