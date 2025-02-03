НОВОСТИПроисшествия

Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

Машинист посигналил ей и экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось

03 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Пути на станции Заринская / Фото: транспортная полиция Сибири
Пути на станции Заринская / Фото: транспортная полиция Сибири

В районе железнодорожной станции Заринская Алтайского края поезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Предварительно установлено, что женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Алтайский край Транспорт Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:32:03 03-02-2025

Капюшон, наушники ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:54 03-02-2025

Гость (11:32:03 03-02-2025) Капюшон, наушники ?... А что еще может быть? Другим все- равно не наука.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:11 03-02-2025

Кто-то тут говорил, что такие случаи редкие и поэтому ничего страшного если поезда будут водить женщины

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лев Толстой - паровоз постой

16:58:30 03-02-2025

Второй том "Анны Карениной" написан кровью

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров