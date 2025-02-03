Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

Машинист посигналил ей и экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось

03 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Пути на станции Заринская / Фото: транспортная полиция Сибири

В районе железнодорожной станции Заринская Алтайского края поезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири. Предварительно установлено, что женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.