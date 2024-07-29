Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Волгоградом

Пострадать могли более 100 человек

29 июля 2024, 17:36, ИА Амител

Сход поезда под Волгоградом / Фото: соцсети

В Котельниковском районе Волгоградской области пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как пишет РИА Новости, в РЖД официально подтвердили информацию. По данным компании, авария случилась на перегоне Гремячая – Котельниково, поезд столкнулся с грузовиком.

"Всего с рельсов сошли восемь вагонов, информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда", – заявили в РЖД.

Водитель грузовика, с которым столкнулся поезд, госпитализирован. Число пострадавших и наличие погибших пока неизвестно. Telegram-канал Baza сообщил, что получить травмы могли свыше 100 человек. В то же время Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник заявляет, что пострадали 37 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.