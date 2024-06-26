Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов

По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек

26 июня 2024, 23:31, ИА Амител

Фото: komivkomi / Telegram

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Республике Коми. Об этом сообщает РЖД в Telegram-канале.

Инцидент случился с поездом Воркута – Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено. Компания уточняет информацию о пострадавших.

По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек. Им оказывается помощь на месте. По предварительной информации агентства со ссылкой на источники, авария произошла на фоне экстренного торможения.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.