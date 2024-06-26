Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов
По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек
26 июня 2024, 23:31, ИА Амител
Фото: komivkomi / Telegram
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Республике Коми. Об этом сообщает РЖД в Telegram-канале.
Инцидент случился с поездом Воркута – Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено. Компания уточняет информацию о пострадавших.
По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек. Им оказывается помощь на месте. По предварительной информации агентства со ссылкой на источники, авария произошла на фоне экстренного торможения.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.
00:06:22 27-06-2024
Партизаны?
07:03:50 27-06-2024
Гость (00:06:22 27-06-2024) Партизаны?... Дожди
07:33:35 27-06-2024
Гость (00:06:22 27-06-2024) Партизаны?... У вас кругом враги😄
14:35:02 27-06-2024
С такими фото логично ожидать множество пострадавших, с переломами, как минимум десятки.