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Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов

По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек

26 июня 2024, 23:31, ИА Амител

Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Республике Коми. Об этом сообщает РЖД в Telegram-канале.

Инцидент случился с поездом Воркута – Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено. Компания уточняет информацию о пострадавших.

По данным "Интерфакса", пострадало несколько человек. Им оказывается помощь на месте. По предварительной информации агентства со ссылкой на источники, авария произошла на фоне экстренного торможения.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

00:06:22 27-06-2024

Партизаны?

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Гость

07:03:50 27-06-2024

Гость (00:06:22 27-06-2024) Партизаны?... Дожди

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Сергей

07:33:35 27-06-2024

Гость (00:06:22 27-06-2024) Партизаны?... У вас кругом враги😄

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Гость

14:35:02 27-06-2024

С такими фото логично ожидать множество пострадавших, с переломами, как минимум десятки.

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