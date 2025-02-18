Пассажирский самолет перевернулся во время посадки в аэропорту Торонто
Пострадали 15 человек, из них трое находятся в критическом состоянии
18 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
В аэропорту Торонто потерпел крушение борт Delta Airlines. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что самолет перевернулся во время посадки. Лайнер, модель которого не уточняется, следовал из Миннеаполиса.
При крушении борта пострадали 15 человек. Трое из них, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. Погибших при происшествии нет. Всех 80 человек, находившихся на борту перевернувшегося самолета, эвакуировали.
По предварительным данным, воздушное судно могло перевернуться при посадке из-за сильного ветра.
"Версию с сильным боковым ветром телеканалу представил один из экспертов в сфере авиации. По его словам, маловероятно, что причиной крушения могло стать состояние взлетно-посадочной полосы, где мог находиться снег. В Торонто в минувшие выходные прошел сильный снегопад, но, как утверждал эксперт, все взлетно-посадочные полосы были своевременно расчищены и обработаны противогололедными реагентами", – уточняет ТАСС.
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