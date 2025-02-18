Пострадали 15 человек, из них трое находятся в критическом состоянии

18 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Перевернувшийся в Торонто самолет / Фото: Baza

В аэропорту Торонто потерпел крушение борт Delta Airlines. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что самолет перевернулся во время посадки. Лайнер, модель которого не уточняется, следовал из Миннеаполиса.

При крушении борта пострадали 15 человек. Трое из них, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. Погибших при происшествии нет. Всех 80 человек, находившихся на борту перевернувшегося самолета, эвакуировали.

По предварительным данным, воздушное судно могло перевернуться при посадке из-за сильного ветра.