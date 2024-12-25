Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау

На месте падения начался пожар

25 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Видео: orda, ada.kz

Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Tengrinews.

По предварительным данным, воздушное судно следовало из Баку в Грозный. Борт рассчитан на 106 человек. Перед падением он сделал несколько кругов над аэропортом.

Крушение уже подтвердило МЧС Казахстана, на месте падения возник пожар. Для тушения задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники.

По предварительным данным, на борту есть выжившие.

Также известно, что разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.