Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау
На месте падения начался пожар
25 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
Видео: orda, ada.kz
Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Tengrinews.
По предварительным данным, воздушное судно следовало из Баку в Грозный. Борт рассчитан на 106 человек. Перед падением он сделал несколько кругов над аэропортом.
Крушение уже подтвердило МЧС Казахстана, на месте падения возник пожар. Для тушения задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники.
По предварительным данным, на борту есть выжившие.
Также известно, что разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.
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