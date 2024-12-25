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Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау

На месте падения начался пожар

25 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Видео: orda, ada.kz

Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Tengrinews.

По предварительным данным, воздушное судно следовало из Баку в Грозный. Борт рассчитан на 106 человек. Перед падением он сделал несколько кругов над аэропортом.

Крушение уже подтвердило МЧС Казахстана, на месте падения возник пожар. Для тушения задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники.

По предварительным данным, на борту есть выжившие.

Также известно, что разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Происшествия крушение самолета Казахстан самолёт

Комментарии 6

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Гость

14:29:32 25-12-2024

Из Баку через Казахстан в Грозный?

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22

16:10:30 25-12-2024

Гость (14:29:32 25-12-2024) Из Баку через Казахстан в Грозный?... Казахстан большой. Это не только Павлодар за Славгородом и Семипалатинск за Рубцовском!
Это бывший Шевченко на берегу Каспийского Моря!

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Гость

14:44:49 25-12-2024

Гость (14:29:32 25-12-2024) Из Баку через Казахстан в Грозный?... Гость, из за тумана в Грозно и Махачкале, самолет отправили на запасной аэродром

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Гость

14:55:04 25-12-2024

Печально!

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Гость

15:00:39 25-12-2024

А почему не обратно в БАКУ?

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Ксюша

16:05:40 25-12-2024

странно... не учли--- международный аэропорт «Минеральные Воды» возобновил работу 14 декабря 2024 год==Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ

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