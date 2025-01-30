Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку в Вашингтоне

По предварительным данным, есть погибшие

30 января 2025, 11:54, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне / Фото: скриншот из видео Baza

Самолет Bombardier CRJ700 с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Около 21:00 по местному времени (05:00 по мск) реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines заходил на посадку в аэропорту имени Рейгана и столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 в воздухе.

Известно, что на борту упавшего самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находилось трое военнослужащих.

По данным американского сенатора Теда Круза, есть погибшие. Из воды уже вытащили несколько тел. Достали и госпитализировали четырех выживших. При этом из-за низкой температуры люди могут продержаться в воде не более 30 минут, поле чего наступает потеря сознания.

Аэропорт после инцидента приостановил работу.

В данный момент посольство РФ выясняет, не пострадали ли в результате авиакатастрофы россияне.