Пассажиры не могут вылететь из новосибирского Толмачево
У авиакомпании S7 возникли технические проблемы
21 июля 2024, 13:20, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
Пассажиры рейса Новосибирск – Сочи не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам людей, у авиакомпании S7 возник сбой в работе системы, регистрацию проводят без указания посадочных мест. При этом неизвестно, остались ли свободные места в салоне.
Аналогичные проблемы возникли с рейсами в Сочи, Иркутск и Братск.
Транспортная прокуратура начала проверку.
14:05:50 21-07-2024
из-за Винды?
17:16:57 21-07-2024
Гость (14:05:50 21-07-2024) из-за Винды?.
думаю, что-то другое, вчера проблем этих не было, улетели нормально в Новый Уренгой
21:09:08 21-07-2024
Гость (14:05:50 21-07-2024) из-за Винды?...
Только в одном направлении? Думаю, что кто-то из сотрудников жестко тупанул. Или правда сбой системы. Да и овербукинг для нас это редкость. Даже при полной загрузке три-четыре места всегда свободны. Летаю часто.
08:54:22 22-07-2024
сбой в работе системы --- наше программное обеспечение?
10:34:37 22-07-2024
А американцы из Красноярска уже смогли улететь? Говорят, они сполна хлебнули санкций - ни одна карточка не работала, не могли даже воды в аэропорту купить.