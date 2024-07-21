Пассажиры не могут вылететь из новосибирского Толмачево

У авиакомпании S7 возникли технические проблемы

21 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Пассажиры рейса Новосибирск – Сочи не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам людей, у авиакомпании S7 возник сбой в работе системы, регистрацию проводят без указания посадочных мест. При этом неизвестно, остались ли свободные места в салоне.

Аналогичные проблемы возникли с рейсами в Сочи, Иркутск и Братск.

Транспортная прокуратура начала проверку.