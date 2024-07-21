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Пассажиры не могут вылететь из новосибирского Толмачево

У авиакомпании S7 возникли технические проблемы

21 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Пассажиры рейса Новосибирск – Сочи не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам людей, у авиакомпании S7 возник сбой в работе системы, регистрацию проводят без указания посадочных мест. При этом неизвестно, остались ли свободные места в салоне.

Аналогичные проблемы возникли с рейсами в Сочи, Иркутск и Братск.

Транспортная прокуратура начала проверку. 

Новосибирская область самолёт

Комментарии 5

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Гость

14:05:50 21-07-2024

из-за Винды?

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Гость

17:16:57 21-07-2024

Гость (14:05:50 21-07-2024) из-за Винды?.
думаю, что-то другое, вчера проблем этих не было, улетели нормально в Новый Уренгой

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Гость

21:09:08 21-07-2024

Гость (14:05:50 21-07-2024) из-за Винды?...
Только в одном направлении? Думаю, что кто-то из сотрудников жестко тупанул. Или правда сбой системы. Да и овербукинг для нас это редкость. Даже при полной загрузке три-четыре места всегда свободны. Летаю часто.

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Гость

08:54:22 22-07-2024

сбой в работе системы --- наше программное обеспечение?

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Гость

10:34:37 22-07-2024

А американцы из Красноярска уже смогли улететь? Говорят, они сполна хлебнули санкций - ни одна карточка не работала, не могли даже воды в аэропорту купить.

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