НОВОСТИОбщество

Патриарх Кирилл объяснил, как попасть в Царство Божие

Для вхождения в Царство Божие нужна любовь и вера, отметил он

06 января 2025, 17:35, ИА Амител

Патриарх Кирилл /Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл /Фото: patriarchia.ru

В своем Рождественском послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что для обретения Царства Божия люди должны отвечать любовью на любовь Бога.

"Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, – ответить на Его любовь взаимностью", – заявил он.

Патриарх напомнил, что каждый человек свободен выбрать либо свет и праведность, либо погрузиться во тьму греха, что может привести к "адским мукам" уже на Земле.

Он также отметил, что истинное счастье невозможно без Бога, который является источником жизни и благ, и призвал верующих к молитве за мир.

В завершение послания он напомнил о добродетелях, упомянутых апостолом Павлом, таких как любовь, радость, мир, милосердие и воздержание, подчеркнув, что они должны находить отражение в отношении к ближним.

праздники религия

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:00:23 06-01-2025

Что бы туда попасть, нужно просто помереть и фффсё.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:58 06-01-2025

Кореш егошный сказал что там будет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:18 06-01-2025

Гость (18:36:58 06-01-2025) Кореш егошный сказал что там будет ...
Обоим не светит

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:51 06-01-2025

А ещё Иисус говорил, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

20:04:52 06-01-2025

Человек – на редкость любопытная диковинка.
Он считает себя любимцем Творца. Каждый день он молится, прося помощи, милости и защиты, и молится с надеждой и верой, хотя до сих пор все его молитвы до единой оставались без ответа. Но такой ежедневный афронт, ежедневный провал его не обескураживает – он продолжает молиться как ни в чем не бывало. В этом упорстве есть что то почти прекрасное. Он думает, что отправится на небеса!
У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом. Они твердят ему также об аде, вечной геенне огненной, куда он попадет, если не будет соблюдать «заповедей».
Марк Твен.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ

20:11:42 06-01-2025

А личным примером?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

20:24:14 06-01-2025

В Божьем Царстве все будут равны. С замашками кирилловских, прочей знатной земной "элиты", расписные...., скорей верблюд пролезет в игольчатое ушко, чем они. В процессе перевоспитания, которое будет длится тысячу лет, многие уйдут в осадок, раз и навсегда, ибо гордость и гордыня, которую они прославляли в этом мире не позволит отказаться им, от этих пороков.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:07:32 06-01-2025

В юности у меня такое было - с Верой и Любой. Параллельно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:41 07-01-2025

Musik (22:07:32 06-01-2025) В юности у меня такое было - с Верой и Любой. Параллельно. ...
Вера - десница, а Любовь - шуйца? Да у тебя до сих пор так.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:27:08 06-01-2025

Достаточно просто верить - говорили они...
А потом 167 миллиардов сдуло со счетов беспечных россиян.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:42 07-01-2025

Хорошо быть заместителем на земле того, кого никто в глаза не видел ни разу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:18:03 07-01-2025

Объяснил он....((((((

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров