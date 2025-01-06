Патриарх Кирилл объяснил, как попасть в Царство Божие

Для вхождения в Царство Божие нужна любовь и вера, отметил он

06 января 2025, 17:35, ИА Амител

Патриарх Кирилл /Фото: patriarchia.ru

В своем Рождественском послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что для обретения Царства Божия люди должны отвечать любовью на любовь Бога.

"Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, – ответить на Его любовь взаимностью", – заявил он.

Патриарх напомнил, что каждый человек свободен выбрать либо свет и праведность, либо погрузиться во тьму греха, что может привести к "адским мукам" уже на Земле.

Он также отметил, что истинное счастье невозможно без Бога, который является источником жизни и благ, и призвал верующих к молитве за мир.

В завершение послания он напомнил о добродетелях, упомянутых апостолом Павлом, таких как любовь, радость, мир, милосердие и воздержание, подчеркнув, что они должны находить отражение в отношении к ближним.