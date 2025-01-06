Патриарх Кирилл объяснил, как попасть в Царство Божие
Для вхождения в Царство Божие нужна любовь и вера, отметил он
06 января 2025, 17:35, ИА Амител
В своем Рождественском послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что для обретения Царства Божия люди должны отвечать любовью на любовь Бога.
"Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, – ответить на Его любовь взаимностью", – заявил он.
Патриарх напомнил, что каждый человек свободен выбрать либо свет и праведность, либо погрузиться во тьму греха, что может привести к "адским мукам" уже на Земле.
Он также отметил, что истинное счастье невозможно без Бога, который является источником жизни и благ, и призвал верующих к молитве за мир.
В завершение послания он напомнил о добродетелях, упомянутых апостолом Павлом, таких как любовь, радость, мир, милосердие и воздержание, подчеркнув, что они должны находить отражение в отношении к ближним.
18:00:23 06-01-2025
Что бы туда попасть, нужно просто помереть и фффсё.
18:36:58 06-01-2025
Кореш егошный сказал что там будет
21:00:18 06-01-2025
Гость (18:36:58 06-01-2025) Кореш егошный сказал что там будет ...
Обоим не светит
19:43:51 06-01-2025
А ещё Иисус говорил, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие.
20:04:52 06-01-2025
Человек – на редкость любопытная диковинка.
Он считает себя любимцем Творца. Каждый день он молится, прося помощи, милости и защиты, и молится с надеждой и верой, хотя до сих пор все его молитвы до единой оставались без ответа. Но такой ежедневный афронт, ежедневный провал его не обескураживает – он продолжает молиться как ни в чем не бывало. В этом упорстве есть что то почти прекрасное. Он думает, что отправится на небеса!
У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом. Они твердят ему также об аде, вечной геенне огненной, куда он попадет, если не будет соблюдать «заповедей».
Марк Твен.
20:11:42 06-01-2025
А личным примером?
20:24:14 06-01-2025
В Божьем Царстве все будут равны. С замашками кирилловских, прочей знатной земной "элиты", расписные...., скорей верблюд пролезет в игольчатое ушко, чем они. В процессе перевоспитания, которое будет длится тысячу лет, многие уйдут в осадок, раз и навсегда, ибо гордость и гордыня, которую они прославляли в этом мире не позволит отказаться им, от этих пороков.
22:07:32 06-01-2025
В юности у меня такое было - с Верой и Любой. Параллельно.
10:29:41 07-01-2025
Musik (22:07:32 06-01-2025) В юности у меня такое было - с Верой и Любой. Параллельно. ...
Вера - десница, а Любовь - шуйца? Да у тебя до сих пор так.
22:27:08 06-01-2025
Достаточно просто верить - говорили они...
А потом 167 миллиардов сдуло со счетов беспечных россиян.
12:43:42 07-01-2025
Хорошо быть заместителем на земле того, кого никто в глаза не видел ни разу.
17:18:03 07-01-2025
Объяснил он....((((((