Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству
По его словам, богатство является "великой ответственностью"
03 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству деньгами и возможностями. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в её адрес. Но при этом и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми. Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим, в том числе "своим имением", своими средствами, кто может, может быть, более чем другие помочь государству в это непростое время", – сказал патриарх.
Он заявил, что богатство является "великой ответственностью", а "обрести спасение" можно, только если его правильно использовать.
08:07:09 03-04-2023
Может, лучше пример показать?
08:27:56 03-04-2023
Всё что они "строят",это для внуков ...
08:56:06 03-04-2023
Богатые слышат только стук прикладов в двери их дворцов! И этому быть.
09:01:16 03-04-2023
А поделится своим попам, тем что "бог дал", патриарх не хочет?
09:04:38 03-04-2023
Ну сказал бы им, нам то его заявление куда подшить.
Или собрал бы с тех кого он богатыми считает. Кто дал - за здравие, кто не дал - как получится.
Хотя для него они все нищеброды.
09:06:32 03-04-2023
Если его машину продать можно много детей от смерти спасти.
Но это не богоугодно видимо
09:13:02 03-04-2023
Они не чего не строят, они сохраняют.
09:21:17 03-04-2023
"Может, лучше пример показать?" - Патриарх - монах, у монахов нет своего имущества. Сразу видно озлобленного неуча.
09:41:11 03-04-2023
И попы и Патриарх не были бы теми кем они есть,если бы стремились к богатству.Действительно,неумный человек написал о "делёжке".
09:50:32 03-04-2023
"Сразу видно озлобленного неуча."- т.е. квартира с видом на кремль, дворец на югах, яхта для катаний с девками(в сети есть фото) - это все свидетельства монашеского образа жизни? Я тоже хочу в монахи!
10:42:29 03-04-2023
Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству -- можно еще призвать богатых помогать бедным
11:46:00 03-04-2023
Если его машину продать можно много детей от смерти спасти. Но это не богоугодно видимо -- он государству призывает помочь, а вы тут с детьми...
11:59:52 03-04-2023
Я так понимаю под "помогать государству" он имел ввиду "пожертвовать церкви"??
12:02:32 03-04-2023
Дворцы,яхта,девки-эк вам либерасты по ушам ездят ) А,точно:фото ведь есть в сети...Хоть и не верующий,но иногда хочется,помолиться и в конце добавить:избави,Боже,от частых встреч с кретинами и чтением их комментарий.
12:07:45 03-04-2023
Призывает и стесняется своих наручных часов Ulysse Nardin. В 2012 году появилась фотография, на которой глава РПЦ сидел в часах Breguet стоимостью свыше $30 000 (по курсу того времени тот же 1 млн рублей). На сайте патриархии часы были заретушированы, но их отражение осталось на поверхности стола. Впоследствии церковь извинилась за этот инцидент, а сам патриарх заявил, что будет носить только недорогие российские часы с гербом. В его коллекции финские Suunto 9 BARO Titanium «для спортсменов, которым нужны бескомпромиссные спортивные часы». Часы в титановом корпусе позволят патриарху погрузиться в воду на глубину до 100 метров.
12:19:44 03-04-2023
А часы Патриарх покупает с получки или с прибылей от бизнеса?Надев их,Патриарх погружается в воду на глубину 100 метров. Господи,спаси и сохрани нас от кретинов и их комментариев.
13:30:00 03-04-2023
"Господи,спаси и сохрани нас от кретинов и их комментариев."- Это желание осуществить довольно легко. Просто избавьте окружающих от ваших комментариев, и на одного кретина в интернете станет меньше...
13:36:05 03-04-2023
"-эк вам либерасты по ушам ездят " О каких либерастах речь? Вам хоть с..ы в глаза, скажете "божья роса".
14:00:47 03-04-2023
Гость, либерасты-это те у которых мозги не работают.А чтобы как-то высказаться,они просто переворачивают прочитанное наизнанку.Поэтому и говорят,что у них все через задницу так как они не дружат с реальностью.
14:05:08 03-04-2023
Он же имеет в виду помощь армии. Пробандеровцам это не нравится, но напрямую сказать, что они против помощи армии, они не могут. Хотя соглашусь, что если патриарх богат, то тоже может помочь. Возможно он и помогает
14:07:30 03-04-2023
Вот вы не допускаете,что часы Патриарху подареныКто-то его из "умных"упрекает,что Патриарх их не пустил на аукцион?А упрекает,потому что этот "умный"всегда так поступает с подарками?
14:19:48 03-04-2023
Этому "умному" дарили на день его никчёмного рождения часы фирмы "Заря".Поэтому он завидует Патриарху.И советует как надо этими патриаршими часами следует распорядиться.
14:21:50 03-04-2023
Зависть-это грех.Зависть считается родственной унынию,
16:25:24 03-04-2023
Если нужна помощь государству от богатых людей,так почему само государство не заботится о себе например введя тот же прогрессивный налог на доходы богатых или боятся государевы люди что пострадает их кошелек
00:19:44 04-04-2023
Все с ног на голову. Призывать надо чужеродное государство и таких же олигархов помогать народу и обеспечить его выживание и приумножение