Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству деньгами и возможностями. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в её адрес. Но при этом и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми. Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим, в том числе "своим имением", своими средствами, кто может, может быть, более чем другие помочь государству в это непростое время", – сказал патриарх.