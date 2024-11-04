Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не осуждает смертную казнь

Он также процитировал слова из Нового Завета

04 ноября 2024, 18:20, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает применение смертной казни в качестве меры наказания, но и не выступает против нее. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с участниками программы "Время героев".

По словам патриарха, даже Иисус Христос не выступал против смертной казни, хотя сам был приговорен к ней. Он также процитировал слова из Нового Завета: "Извергните развращенного из среды вас".

Патриарх объяснил, что в этих словах Писания содержится идея о возможности "избавиться" от преступника, если его невозможно изолировать от общества, пишет ТАСС.