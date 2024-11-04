Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не осуждает смертную казнь
Он также процитировал слова из Нового Завета
04 ноября 2024, 18:20, ИА Амител
Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841
Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает применение смертной казни в качестве меры наказания, но и не выступает против нее. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с участниками программы "Время героев".
По словам патриарха, даже Иисус Христос не выступал против смертной казни, хотя сам был приговорен к ней. Он также процитировал слова из Нового Завета: "Извергните развращенного из среды вас".
Патриарх объяснил, что в этих словах Писания содержится идея о возможности "избавиться" от преступника, если его невозможно изолировать от общества, пишет ТАСС.
18:33:30 04-11-2024
Вы либо поддерживаете смертную казнь, либо нет. Третьего варианта тут быть не может, как нельзя быть немножко беременной.
19:41:13 04-11-2024
Какой хитрый человек! :)
19:52:18 04-11-2024
"если его невозможно изолировать от общества" - а почему невозможно? Тюрьмы что ли переполнены?
21:00:48 04-11-2024
Как интересно патриарх трактует писание...🤣
21:56:59 04-11-2024
Данный "субъект" похоже подзабыл заповедь - не убий. Но не удивительно в реалиях............
00:12:07 05-11-2024
Библия на новый лад
06:37:39 05-11-2024
Он раскрыл свою дьявольскую сущность.
06:43:22 05-11-2024
Ревизионизмом попахивает...
09:10:26 05-11-2024
Общество готовят к принятию закона о смертной казни. Всё просто.
10:44:57 05-11-2024
Гость (09:10:26 05-11-2024) Общество готовят к принятию закона о смертной казни. Всё про... Тем кто возьмет власть, будет легче будет покрошить за баней, этих воров и жуликов. Так что, пусть принимают.