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Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не осуждает смертную казнь

Он также процитировал слова из Нового Завета

04 ноября 2024, 18:20, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841
Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает применение смертной казни в качестве меры наказания, но и не выступает против нее. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с участниками программы "Время героев".

По словам патриарха, даже Иисус Христос не выступал против смертной казни, хотя сам был приговорен к ней. Он также процитировал слова из Нового Завета: "Извергните развращенного из среды вас".

Патриарх объяснил, что в этих словах Писания содержится идея о возможности "избавиться" от преступника, если его невозможно изолировать от общества, пишет ТАСС.

РПЦ

Комментарии 10

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Гость

18:33:30 04-11-2024

Вы либо поддерживаете смертную казнь, либо нет. Третьего варианта тут быть не может, как нельзя быть немножко беременной.

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Гость

19:41:13 04-11-2024

Какой хитрый человек! :)

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Гость

19:52:18 04-11-2024

"если его невозможно изолировать от общества" - а почему невозможно? Тюрьмы что ли переполнены?

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Кхм...

21:00:48 04-11-2024

Как интересно патриарх трактует писание...🤣

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Алексей

21:56:59 04-11-2024

Данный "субъект" похоже подзабыл заповедь - не убий. Но не удивительно в реалиях............

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Гость

00:12:07 05-11-2024

Библия на новый лад

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Гость

06:37:39 05-11-2024

Он раскрыл свою дьявольскую сущность.

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Гость

06:43:22 05-11-2024

Ревизионизмом попахивает...

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Гость

09:10:26 05-11-2024

Общество готовят к принятию закона о смертной казни. Всё просто.

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Гость

10:44:57 05-11-2024

Гость (09:10:26 05-11-2024) Общество готовят к принятию закона о смертной казни. Всё про... Тем кто возьмет власть, будет легче будет покрошить за баней, этих воров и жуликов. Так что, пусть принимают.

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