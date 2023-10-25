Патриарх заявил, что Россия теряет свою идентичность из-за мигрантов

Он добавил, что происходящее сегодня может обернуться большими проблемами для страны

25 октября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: wikipedia.org

Патриарх Кирилл заявил о том, что из-за наплыва мигрантов Россия может потерять свою идентичность. Его слова передает "Интерфакс".

Патриарх отметил, что у этих людей другая культура и религия. Относиться к этому нужно с уважением, но если эта культура и религия будет распространяться, то это может привести к потере идентичности.

При этом он заявил, что уважает мусульман и долгое время работал над отношениями Русской православной церкви с исламским сообществом.

По словам патриарха, происходящее сегодня может привести к большим проблемам для страны, так что руководству нужно заниматься решением вопроса с мигрантами.