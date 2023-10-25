Патриарх заявил, что Россия теряет свою идентичность из-за мигрантов
Он добавил, что происходящее сегодня может обернуться большими проблемами для страны
25 октября 2023, 17:46, ИА Амител
Патриарх Кирилл заявил о том, что из-за наплыва мигрантов Россия может потерять свою идентичность. Его слова передает "Интерфакс".
Патриарх отметил, что у этих людей другая культура и религия. Относиться к этому нужно с уважением, но если эта культура и религия будет распространяться, то это может привести к потере идентичности.
При этом он заявил, что уважает мусульман и долгое время работал над отношениями Русской православной церкви с исламским сообществом.
По словам патриарха, происходящее сегодня может привести к большим проблемам для страны, так что руководству нужно заниматься решением вопроса с мигрантами.
17:59:40 25-10-2023
Дело гутарит-гнать их отсель надо... Чемодан вокзал аул...
18:06:33 25-10-2023
Просто депортируйте этих диких обезьянок и платите достойно своим гажданам,глядишь на самую мерзкую работенку с достойной оплатой люди потянутся.
18:21:39 25-10-2023
Россия - светское государство. Помимо православных большое число атеистов. Вообще-то считается, что основных религий в РФ четыре: православие, мусульманство, иудаизм, буддизм. Но есть и другие, с меньшим числом верующих. Кого именно опасаться, по мнению патриарха Кирилла?
18:44:08 25-10-2023
Первый раз что- то дельное сказал. Удивлен.
19:04:54 25-10-2023
Гость (18:44:08 25-10-2023) Первый раз что- то дельное сказал. Удивлен.... Согласен 100%
19:05:09 25-10-2023
а когда мы Барбары, по его мнению, жили в лесу и молились колесу - было лучше!?
19:23:11 25-10-2023
Россия много веков многонациональная и многоконфессиональная, с этой стороны ей ничего не угрожает. Угроза от продажных воров, чьи интересы за пределами РФ.
23:25:55 25-10-2023
«А кто такие были славяне? Это варвары, «барбары» – люди, которые говорят непонятные вещи, это люди второго сорта, это почти звери». П-х. Кирилл.
23:38:33 25-10-2023
Умно. Довольно втаптывать народ православный в грязь. Довольно. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.