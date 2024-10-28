Патриотический социализм. Как прошел XIV съезд "Справедливой России"
Там подвели итоги, наметили планы и определили новую идеологию
28 октября 2024, 18:00, ИА Амител
26 октября прошел XIV съезд Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП). Делегация Алтайского края, в которую вошли депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, депутат АКЗС Евгения Боровикова и сотрудник Аппарата РО Наталья Сапрыкина, приняла активное участие в работе съезда. В числе почетных гостей были не только депутаты и партийцы, но и участники спецоперации (СВО), а также военные корреспонденты, освещающие ход событий на Украине.
Председатель СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что СВО стала катализатором перехода к многополярному миру, а саммит БРИКС в Казани наглядно продемонстрировал невозможность изоляции России на мировой арене.
"На Украине агонизирует фашистское террористическое государство, готовое на любые преступления, в том числе против собственного народа. Никаких переговоров с нацистами и террористами быть не может", – сказал Миронов.
Он напомнил о ключевых инициативах партии, направленных на улучшение жизни граждан:
- законопроекте о признании геноцида советского народа в годы ВОВ;
- концепции "Универсальная экономическая машина", призванной модернизировать экономику России;
- расширении госсектора экономики для обеспечения социальной стабильности;
- отмене пенсионной реформы, вызвавшей широкий общественный резонанс.
Миронов отметил, что некоторые из поставленных целей уже достигнуты, в частности, восстановлена индексация пенсий для работающих пенсионеров.
На мероприятии также официально провозгласили идеологию партии – патриотический социализм.
"В условиях СВО по-другому быть не может. Нужно понимать, что против России ополчился весь Запад. Поэтому только патриотический социализм, любовь к своей Родине, желание построить светлое будущее для нашей страны помогут привести нас к решению социальных проблем", – сказал Александр Терентьев. По его словам, партия обладает четким планом действий, направленных на построение более справедливого общества. Он выразил надежду, что в следующем году избиратели увидят в программе СРЗП конкретные решения, проголосуют, и вместе с народом партия добьется успеха на выборах в Госдуму.
Евгения Боровикова поддержала эту идеологию, подчеркнув, что она должна стать основой взаимодействия граждан и государства.
Съезд также внес кадровые изменения в состав Центрального Совета Партии и обсудил стратегию подготовки к выборам в Госдуму 2026 года. Сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин объявил о своем решении покинуть пост, оставаясь членом партии. На его место был предложен почетный член партии "СРЗП", полковник Росгвардии Руслан Татаринов, участник СВО.
18:15:22 28-10-2024
Значит это именно про Семигина говорил Делягин, что они едут на съезд этого политобъединения по интересам снимать кого то, кто совсем берегов не видит.
22:14:49 28-10-2024
Вообще-то это не Социализм!
Не путайте людей!
00:56:26 29-10-2024
Патриотический социализм - это чё за франкенштейн?
11:15:45 29-10-2024
Гость из будущего (00:56:26 29-10-2024) Патриотический социализм - это чё за франкенштейн? ... Вы еще ужаснетесь светлому будущему...
Оно придет неслышно
Когда весь город спит...
08:56:06 29-10-2024
Это партия так же далека от идеологии социализма, как наши власти от народа. Хотят вызвать неприятие левых идей у населения действиями очередной проправительственной партии?
09:22:53 29-10-2024
Двуличные
09:18:39 01-11-2024
Корысть,её хранители осатанели... затоптали бы ногами,уничтожили-но опоздали!!! Сергей Михайлович всё-таки решился!!!
09:25:19 01-11-2024
Добавить бы серп и молот с первым спутником над землёй, Королёва!!!