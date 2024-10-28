Патриотический социализм. Как прошел XIV съезд "Справедливой России"

Там подвели итоги, наметили планы и определили новую идеологию

28 октября 2024, 18:00, ИА Амител

XIV съезд СРЗП / Фото: altai.spravedlivo.ru

26 октября прошел XIV съезд Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП). Делегация Алтайского края, в которую вошли депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, депутат АКЗС Евгения Боровикова и сотрудник Аппарата РО Наталья Сапрыкина, приняла активное участие в работе съезда. В числе почетных гостей были не только депутаты и партийцы, но и участники спецоперации (СВО), а также военные корреспонденты, освещающие ход событий на Украине.

Председатель СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что СВО стала катализатором перехода к многополярному миру, а саммит БРИКС в Казани наглядно продемонстрировал невозможность изоляции России на мировой арене.

"На Украине агонизирует фашистское террористическое государство, готовое на любые преступления, в том числе против собственного народа. Никаких переговоров с нацистами и террористами быть не может", – сказал Миронов.

Он напомнил о ключевых инициативах партии, направленных на улучшение жизни граждан:

законопроекте о признании геноцида советского народа в годы ВОВ;

концепции "Универсальная экономическая машина", призванной модернизировать экономику России;

расширении госсектора экономики для обеспечения социальной стабильности;

отмене пенсионной реформы, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Миронов отметил, что некоторые из поставленных целей уже достигнуты, в частности, восстановлена индексация пенсий для работающих пенсионеров.

XIV съезд СРЗП / Фото: altai.spravedlivo.ru

На мероприятии также официально провозгласили идеологию партии – патриотический социализм.

"В условиях СВО по-другому быть не может. Нужно понимать, что против России ополчился весь Запад. Поэтому только патриотический социализм, любовь к своей Родине, желание построить светлое будущее для нашей страны помогут привести нас к решению социальных проблем", – сказал Александр Терентьев. По его словам, партия обладает четким планом действий, направленных на построение более справедливого общества. Он выразил надежду, что в следующем году избиратели увидят в программе СРЗП конкретные решения, проголосуют, и вместе с народом партия добьется успеха на выборах в Госдуму.

Евгения Боровикова поддержала эту идеологию, подчеркнув, что она должна стать основой взаимодействия граждан и государства.

Съезд также внес кадровые изменения в состав Центрального Совета Партии и обсудил стратегию подготовки к выборам в Госдуму 2026 года. Сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин объявил о своем решении покинуть пост, оставаясь членом партии. На его место был предложен почетный член партии "СРЗП", полковник Росгвардии Руслан Татаринов, участник СВО.