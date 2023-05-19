Патрушев предупредил об идущем с Украины в Европу радиоактивном облаке
Глава Совбеза также отметил, что США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе и на Украине
19 мая 2023, 18:59, ИА Амител
Уничтожение боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака. Как сообщает ТАСС, глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что оно уже отправилось в сторону Европы.
Выступая во время совещания в Сыктывкаре, он отметил, что вчера, 18 мая, президент США Джо Байден прибыл в Японию для участия в саммите G7. Патрушев напомнил, что американцы уже не раз в истории "помогали странам".
"Укрaине тоже "помогли", надавили на своих cателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым уранoм. Их уничтожение привело к тому, что радиoактивное облако направилось в сторону Западнoй Европы", – заявил он.
Глава Совбеза также отметил, что США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе и на Украине.
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