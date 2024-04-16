Патрушев рассказал о связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Сейчас связь "процессуально закрепляется"

16 апреля 2024, 17:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следователи подтвердили связь исполнителей теракта в "Крокусе" с украинскими националистами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, сейчас связь "процессуально закрепляется".

Напомним, 5 апреля в СК заявили, что в телефонах фигурантов дела оказались снимки людей в камуфляже с украинским флагом.

После ФСБ показали кадры допроса одного из фигурантов. Он сознался, что куратор сказал ехать им на Украину, где они смогут получить оплату за совершенный террористический акт. По его словам, им обещали по 1 млн рублей на человека.