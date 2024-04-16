НОВОСТИПроисшествия

Патрушев рассказал о связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Сейчас связь "процессуально закрепляется"

16 апреля 2024, 17:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следователи подтвердили связь исполнителей теракта в "Крокусе" с украинскими националистами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, сейчас связь "процессуально закрепляется".

Напомним, 5 апреля в СК заявили, что в телефонах фигурантов дела оказались снимки людей в камуфляже с украинским флагом.

После ФСБ показали кадры допроса одного из фигурантов. Он сознался, что куратор сказал ехать им на Украину, где они смогут получить оплату за совершенный террористический акт. По его словам, им обещали по 1 млн рублей на человека.

Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:38:52 16-04-2024

Ехать в Украину что бы получить зарплату в ₽. Теперь всё понятно.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:20 16-04-2024

Гость (19:38:52 16-04-2024) Ехать в Украину что бы получить зарплату в ₽. Теперь всё пон... Интересно, а где ж их семьи живут?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:06 16-04-2024

Гость (20:23:20 16-04-2024) Интересно, а где ж их семьи живут?...
Думать-то надо либеральнее.Зарплату им предлагали выплатить в долларах,евро или в гривнах.Часть валюты они бы отправили родне на родину,часть потратили на пластические операции и жили бы под чужими (более простыми) именами в европе,сша или канаде ) Но всего вероятнее находились бы под землей вна украине.Бесплатно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:23 16-04-2024

Гость (20:23:20 16-04-2024) Интересно, а где ж их семьи живут?... В кишлаках , в Таджикистане .

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:29 16-04-2024

Гость (22:03:23 16-04-2024) В кишлаках , в Таджикистане .... Да нет же в РФ. Но даже если в Таджикистане , то туда они не гривны шлют , а рубли.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Патрушев, знаете,

00:02:33 17-04-2024

а мы вам верим.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:36 17-04-2024

Патрушев, знаете, (00:02:33 17-04-2024) а мы вам верим.... а мы вам верим --- но можно и думать, что ИГИЛ. Которая не в курсе про Израиль

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров