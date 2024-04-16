Патрушев рассказал о связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Сейчас связь "процессуально закрепляется"
16 апреля 2024, 17:59, ИА Амител
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следователи подтвердили связь исполнителей теракта в "Крокусе" с украинскими националистами. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Патрушева, сейчас связь "процессуально закрепляется".
Напомним, 5 апреля в СК заявили, что в телефонах фигурантов дела оказались снимки людей в камуфляже с украинским флагом.
После ФСБ показали кадры допроса одного из фигурантов. Он сознался, что куратор сказал ехать им на Украину, где они смогут получить оплату за совершенный террористический акт. По его словам, им обещали по 1 млн рублей на человека.
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19:38:52 16-04-2024
Ехать в Украину что бы получить зарплату в ₽. Теперь всё понятно.
20:23:20 16-04-2024
Гость (19:38:52 16-04-2024) Ехать в Украину что бы получить зарплату в ₽. Теперь всё пон... Интересно, а где ж их семьи живут?
21:48:06 16-04-2024
Гость (20:23:20 16-04-2024) Интересно, а где ж их семьи живут?...
Думать-то надо либеральнее.Зарплату им предлагали выплатить в долларах,евро или в гривнах.Часть валюты они бы отправили родне на родину,часть потратили на пластические операции и жили бы под чужими (более простыми) именами в европе,сша или канаде ) Но всего вероятнее находились бы под землей вна украине.Бесплатно.
22:03:23 16-04-2024
Гость (20:23:20 16-04-2024) Интересно, а где ж их семьи живут?... В кишлаках , в Таджикистане .
22:39:29 16-04-2024
Гость (22:03:23 16-04-2024) В кишлаках , в Таджикистане .... Да нет же в РФ. Но даже если в Таджикистане , то туда они не гривны шлют , а рубли.
00:02:33 17-04-2024
а мы вам верим.
07:42:36 17-04-2024
Патрушев, знаете, (00:02:33 17-04-2024) а мы вам верим.... а мы вам верим --- но можно и думать, что ИГИЛ. Которая не в курсе про Израиль