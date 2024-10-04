Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибири

Правительство приняло стратегию развития СФО до 2030 года, а также утвердило план ее реализации

04 октября 2024, 21:59, ИА Амител

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампреда правительства.

Он напомнил, что правительство приняло стратегию развития Сибири, а также утвердило план ее реализации. В рамках нее до 2030 года планируется привлечь более 6,5 трлн инвестиций, а также создать порядка 200 тысяч рабочих мест.

"Помимо этого, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тыс. рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется", – заявил Патрушев.

Вице-премьер отметил, что на площадке полпредства следует собирать все важные инициативы и предложения по развитию сибирских регионов и после проработки направлять их в правительство. Кроме того, требуется провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и аналитический центр предложения по корректировке перечня.