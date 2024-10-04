Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибири
Правительство приняло стратегию развития СФО до 2030 года, а также утвердило план ее реализации
04 октября 2024, 21:59, ИА Амител
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампреда правительства.
Он напомнил, что правительство приняло стратегию развития Сибири, а также утвердило план ее реализации. В рамках нее до 2030 года планируется привлечь более 6,5 трлн инвестиций, а также создать порядка 200 тысяч рабочих мест.
"Помимо этого, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тыс. рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется", – заявил Патрушев.
Вице-премьер отметил, что на площадке полпредства следует собирать все важные инициативы и предложения по развитию сибирских регионов и после проработки направлять их в правительство. Кроме того, требуется провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и аналитический центр предложения по корректировке перечня.
22:59:33 04-10-2024
Можно ссылку на план и стратегию посмотреть (ссылочки бы на документы в новости), а то хочется понять людям на кого учиться, в какую локацию планировать перебираться, возможно там про уровень дохода слова какие-то есть и инфраструктуру для жизни. До 2030 года рукой подать, хочется конкретики.
08:27:16 05-10-2024
Гость (22:59:33 04-10-2024) Можно ссылку на план и стратегию посмотреть (ссылочки бы на ... Локации к 25 поменяются, так на кого учиться?
23:02:00 04-10-2024
Так уже создано... 25 миллионов...
23:07:11 04-10-2024
где-то об этом мы уже слышали давно давно, о высокотехнологически местах и зарплатах в 1500 баксов минимум
23:27:51 04-10-2024
Может со стратегией развития 2020 хотя бы на половину стоило закончить.
Жить в будущем конечно проще
08:25:39 05-10-2024
Батя знает, что он тут наговорил ?
09:59:56 05-10-2024
мечтать не вредно...200 тыщ рабочих мест ) тебе самому не смешно
10:11:31 05-10-2024
Ну места, быть может и создадут, а кто будет на них работать?
13:06:38 05-10-2024
Встречаем новых 200 000 мигрантов. Очень ценных специалистов.
14:51:16 05-10-2024
это поэтому сжигают фабрики и всетакоеразное?
18:52:45 05-10-2024
Вот как выполнятся майские приказы, так сразу и начнут создавать 🤣