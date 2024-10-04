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Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибири

Правительство приняло стратегию развития СФО до 2030 года, а также утвердило план ее реализации

04 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Завод / Фото: unsplash.com
Завод / Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о планах по созданию 200 тысяч рабочих мест в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампреда правительства.

Он напомнил, что правительство приняло стратегию развития Сибири, а также утвердило план ее реализации. В рамках нее до 2030 года планируется привлечь более 6,5 трлн инвестиций, а также создать порядка 200 тысяч рабочих мест.

"Помимо этого, на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тыс. рабочих мест. Сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется", – заявил Патрушев.

Вице-премьер отметил, что на площадке полпредства следует собирать все важные инициативы и предложения по развитию сибирских регионов и после проработки направлять их в правительство. Кроме того, требуется провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и аналитический центр предложения по корректировке перечня.

Экономика

Комментарии 11

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Гость

22:59:33 04-10-2024

Можно ссылку на план и стратегию посмотреть (ссылочки бы на документы в новости), а то хочется понять людям на кого учиться, в какую локацию планировать перебираться, возможно там про уровень дохода слова какие-то есть и инфраструктуру для жизни. До 2030 года рукой подать, хочется конкретики.

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dok_CФ

08:27:16 05-10-2024

Гость (22:59:33 04-10-2024) Можно ссылку на план и стратегию посмотреть (ссылочки бы на ... Локации к 25 поменяются, так на кого учиться?

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Бдыщ...

23:02:00 04-10-2024

Так уже создано... 25 миллионов...

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помнящий

23:07:11 04-10-2024

где-то об этом мы уже слышали давно давно, о высокотехнологически местах и зарплатах в 1500 баксов минимум

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Гость

23:27:51 04-10-2024

Может со стратегией развития 2020 хотя бы на половину стоило закончить.
Жить в будущем конечно проще

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Гость

08:25:39 05-10-2024

Батя знает, что он тут наговорил ?

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гость

09:59:56 05-10-2024

мечтать не вредно...200 тыщ рабочих мест ) тебе самому не смешно

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Гость

10:11:31 05-10-2024

Ну места, быть может и создадут, а кто будет на них работать?

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Гость

13:06:38 05-10-2024

Встречаем новых 200 000 мигрантов. Очень ценных специалистов.

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Гость

14:51:16 05-10-2024

это поэтому сжигают фабрики и всетакоеразное?

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Гость

18:52:45 05-10-2024

Вот как выполнятся майские приказы, так сразу и начнут создавать 🤣

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