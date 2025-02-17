Павловский и Новичихинский районы победили в зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая
В играх участвовали более 700 спортсменов из 45 районов Алтайского края
17 февраля 2025, 20:35, ИА Амител
Сборные Павловского и Новичихинского районов выиграли в общем зачете зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Соревнования прошли с 13 по 16 февраля в Завьялово.
В играх приняли участие 719 спортсменов из 45 районов края. Они оспаривали награды в семи видах программы. Это лыжные гонки, полиатлон, подледный рыболовный спорт, футбол 8 на 8, хоккей, шахматы, соревнования спортивных семей.
По итогам олимпиады лучшими среди районов с населением более 15 тысяч человек стали павловцы. Первое место среди муниципалитетов с населением менее 15 тысяч человек заняли спортсмены Новичихинского района.
Следующая зимняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края пройдет в 2026 году в Троицком районе.
21:37:46 17-02-2025
Следующая олимпиада может быть в 2026 году...!?
Не ошиблись написав в 2025 году?
Зима 2025 через две недели закончится! Не успеют провести...
07:29:19 18-02-2025
Гость (21:37:46 17-02-2025) Следующая олимпиада может быть в 2026 году...!?Не ошибли... Скажем так, а декабрь 2025 это не зима?
08:09:07 18-02-2025
Гость (07:29:19 18-02-2025) Скажем так, а декабрь 2025 это не зима?... Скажем так, отборочные не успеют провести...
10:49:18 18-02-2025
Всегда была в феврале!
А следующий февраль, это 2026 год...
Так когда будет следующая зимняя Олимпиада?