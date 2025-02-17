Павловский и Новичихинский районы победили в зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая

В играх участвовали более 700 спортсменов из 45 районов Алтайского края

17 февраля 2025, 20:35, ИА Амител

Золотая медаль / Фото: unsplash.com

Сборные Павловского и Новичихинского районов выиграли в общем зачете зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Соревнования прошли с 13 по 16 февраля в Завьялово.

В играх приняли участие 719 спортсменов из 45 районов края. Они оспаривали награды в семи видах программы. Это лыжные гонки, полиатлон, подледный рыболовный спорт, футбол 8 на 8, хоккей, шахматы, соревнования спортивных семей.

По итогам олимпиады лучшими среди районов с населением более 15 тысяч человек стали павловцы. Первое место среди муниципалитетов с населением менее 15 тысяч человек заняли спортсмены Новичихинского района.

Следующая зимняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края пройдет в 2026 году в Троицком районе.