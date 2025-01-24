Павловский тракт в Барнауле ждет масштабный ремонт в 2025 году
Дорожники планируют привести в порядок отрезок от улицы Георгиева до улицы Трактовой
24 января 2025, 06:15, ИА Амител
Павловский тракт на участке от улицы Георгиева до улицы Трактовой отремонтируют в Барнауле в 2025 году. Его общая протяженность составит 5,32 километра, следует из плана дорожного сезона в краевой столице, опубликованного на сайте городской администрации.
Сколько денег потратят на ремонт дороги – пока неизвестно. Это будет самым масштабным объектом в сезоне.
В последний раз Павловский тракт ремонтировали в 2021 году. Тогда привели в порядок участок от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева. На это потратили около 185 миллионов рублей. На отрезке протяженностью более двух километров полностью заменили верхний слой асфальта, а также отремонтировали и построили тротуары, велодорожки и благоустроили прилегающую территорию.
Полностью же Павловский тракт реконструировали более десяти лет назад.
06:43:03 24-01-2025
Там должно быть обязательно с изменением схем движения. "Бутылочное горло" у Просторной нужно ликвидировать.
13:12:35 24-01-2025
Гость (06:43:03 24-01-2025) Там должно быть обязательно с изменением схем движения. "Бут...
Участок от Трактовой до Просторной нужно расширять, как минимум до 4 полос в каждую сторону. Но, как назло там несколько лет назад делали водоотвод под Павловским трактом без возможности расширить дорогу и идёт застройка салонами продажи с/х техники и ещё чем то. А на Павловском тракте, отремонтированном в 2021 году от Сельскохозяйственной до Георгиева ещё прошлой весной асфальт стёк вместе со снегом, особенно на участке от Малахова до Георгиева. Заляпали как попало. Деньги на ветер. Делать нужно качественно, как в 2008 году, чтобы лет 15 дорожное полотно простояло.
21:17:42 25-01-2025
Гость (13:12:35 24-01-2025) Участок от Трактовой до Просторной нужно расширять, как ... Павловский тракт необходимо расширять до 4-х полос в каждую сторону от ул. Советской Армии до ул. Трактовой. Но коли речь идёт про ремонт Павлика от ул. Георгиева до ул. Трактовой, то расширять до 4-х полос необходимо тот участок, на котором собираются менять асфальт. Далее, когда будут менять асфальт на отрезке от ул. Георгиева до Советской Армии, до 4-х полос в каждую сторону необходимо будет расширить и там. Не расширять ничего и оставить заторы, которые будут душить всю улицу - это преступление
21:18:33 25-01-2025
Гость (13:12:35 24-01-2025) Участок от Трактовой до Просторной нужно расширять, как ... Ну, а то, что они там сделали - пусть переделывают. Это не должно нас волновать
08:54:09 24-01-2025
Хорошо бы, за одно и "ливневку" сделать, которая уже, как год проектируется (ул. Попова - ул. Солнечная поляна).
21:19:59 25-01-2025
Гость (08:54:09 24-01-2025) Хорошо бы, за одно и "ливневку" сделать, которая уже, как го... Дорогу заливает несколько раз в год, а вот заторы 5 дней в неделю. Пусть сначала расширят проезжую часть, потом можно будет думать про ливнёвку
10:45:31 24-01-2025
Для уменьшения износа дорожной инфраструктуры необходимо развивать общественный транспорт. Износ уменьшается в разы, когда у вас проезжает один трамвай или автобус вместо 20 автомобилей.
11:06:35 24-01-2025
Гость (10:45:31 24-01-2025) Для уменьшения износа дорожной инфраструктуры необходимо раз... ну вот ты тузик катаешься на автобусе, никуда не торопишься и катайся. а есть люди, которые экономят свое время,здоровье и предпочитают мобильность и свободу выбора куда поехать, как поехать, а не как стадо в одном загоне. Да и пиджак с рубашкой, не говоря уж о туфлях, уделают всякие бомжи, да бабули с ведрами рассады в общественном транспорте
12:18:02 24-01-2025
Гость (10:45:31 24-01-2025) Для уменьшения износа дорожной инфраструктуры необходимо раз... Для этого разбить всю дорогу на определенные участки, пронумеровать их, и полностью закрывать движение, например, в этом году на всех четных участках, а в следующем году на нечетных. Так чередовать движение. Идей дофига.
22:02:19 24-01-2025
Гость (10:45:31 24-01-2025) Для уменьшения износа дорожной инфраструктуры необходимо раз... Гений недоношенный... Какое давление на дорогу оказывает автобус набитый людьми (аж асфальт волной идёт в жаркий день), и какой давление оказывает легковой авто.... Про истирание дороги нет смысла вспоминать, т.к. у нас асфальт со снегом раньше уходит, чем истирается ))
10:50:35 24-01-2025
500 мильонов цена;)
16:36:27 24-01-2025
До поста ДПС вообще надо расширить поскольку там такие пробки образовываются что не обойти, не объехать!
18:53:20 26-01-2025
Только расширять.Там и новые районы на подходе..