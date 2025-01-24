Павловский тракт в Барнауле ждет масштабный ремонт в 2025 году

Дорожники планируют привести в порядок отрезок от улицы Георгиева до улицы Трактовой

24 января 2025, 06:15, ИА Амител

Ремонт Павловского тракта / Фото: сайт Барнаула

Павловский тракт на участке от улицы Георгиева до улицы Трактовой отремонтируют в Барнауле в 2025 году. Его общая протяженность составит 5,32 километра, следует из плана дорожного сезона в краевой столице, опубликованного на сайте городской администрации.

Сколько денег потратят на ремонт дороги – пока неизвестно. Это будет самым масштабным объектом в сезоне.

В последний раз Павловский тракт ремонтировали в 2021 году. Тогда привели в порядок участок от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева. На это потратили около 185 миллионов рублей. На отрезке протяженностью более двух километров полностью заменили верхний слой асфальта, а также отремонтировали и построили тротуары, велодорожки и благоустроили прилегающую территорию.

Полностью же Павловский тракт реконструировали более десяти лет назад.