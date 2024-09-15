Пчеловоды рассказали, как подделывают мед
Такой продукт может быть опасен для здоровья
15 сентября 2024, 15:50, ИА Амител
Поддельный мед можно разделить на три категории: производитель выдает дешевый мед за дорогой, в натуральный мед добавляют сиропы, в продукт добавляют химикаты для улучшения его свойств. Об этом "Газете.ru" рассказала Оксана Серебрякова, старший научный сотрудник ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства".
"Наша испытательная лаборатория часто проводит исследования как товарного меда, так и меда, реализуемого на ярмарках. В зависимости от региона объем недоброкачественного меда может доходить до 60%. При этом важно различать виды подделок", – рассказала Оксана Серебрякова.
По ее словам, примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную. Например, подсолнечниковый мед продают как дорогой липовый или старый разогретый – как свежий.
На втором месте по распространенности – ассортиментная фальсификация, когда вместо меда используют глюкозо-фруктозные сиропы. В таком продукте отсутствуют вещества, которые делают мед биологически ценным. Даже при частичной замене на сироп такой мед не может считаться натуральным.
Реже встречается квалиметрическая фальсификация, когда производитель улучшает свойства меда пищевыми или непищевыми добавками. Один из примеров – отбеливание темного меда с помощью химикатов. Добавляемые вещества могут быть опасны для здоровья.
"Результаты испытаний в нашей лаборатории показывают, что абсолютное большинство фальсификаций происходит на уровне производителей, которые перерабатывают мед. Продукты от пчеловодов почти всегда соответствуют всем стандартам качества", – добавила директор ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства" Анастасия Шестакова.
19:55:07 15-09-2024
Барыги.
13:50:05 17-09-2024
гость (19:55:07 15-09-2024) Барыги...
Это не барыги, а преступники, трааящие людей химикатами!
16:52:04 17-09-2024
Гость (13:50:05 17-09-2024) ... Царство Небесное Сталину !
13:52:00 17-09-2024
гость (19:55:07 15-09-2024) Барыги.... Это не барыги, а преступники, травящие людей химикатами!
22:20:09 15-09-2024
Врут безбожно, обычное разнотравье выдают за донник, за дягилевый и т.д, в основном выдают разнотравье за дорогие меда, чтобы подороже продать.
23:22:56 15-09-2024
Гость (22:20:09 15-09-2024) Врут безбожно, обычное разнотравье выдают за донник, за дяги... Ну вы еще расскажите как накуриться лохов. Нас.
11:59:32 16-09-2024
Гость (22:20:09 15-09-2024) Врут безбожно, обычное разнотравье выдают за донник, за дяги... Дягилевым, ага. Вы, видимо, очень соображает, как происходит процесс сбора меда ...
16:07:42 16-09-2024
Гость (22:20:09 15-09-2024) Врут безбожно, обычное разнотравье выдают за донник, за дяги... Так обычное разнотравие по лучше донника будет и уж точно полезнее!
20:28:04 17-09-2024
Гость (22:20:09 15-09-2024) Врут безбожно, обычное разнотравье выдают за донник, за дяги... В смысле обычное разнотравье выдают за донник, дягиль и тд???? У нас стационарная пасека в заказнике. Сами сеем медоносы и дягиль, и эспарцет, донник, иссоп, синяк, мордовник и ещё много ценных медоносов. И это лесное разнотравье! У нас Сертификат ЕС что Мёд органический!!! Это значит безопасно для всех (почва, медоносы, мед и продукты пчеловодства. Сама собираю травы эти же для чаев (тоже Сертификат). Я глубоко возмущена таким вот сообщением от людей, которые не разбираются и пишут
22:55:42 15-09-2024
Это не правильные пчёлы
08:58:26 16-09-2024
Гость (22:55:42 15-09-2024) Это не правильные пчёлы ... 😆
11:08:01 16-09-2024
а мне интересно, как вообще можно определить какой мед? или пчелы рассказывают с какой травки собирали?
16:16:33 16-09-2024
Гость (11:08:01 16-09-2024) а мне интересно, как вообще можно определить какой мед? или ... Процент содержания нектара с разных видов растений! Если он превышает 70% , то говорят о принадлежности мёда: например , нектар с гречихи составляет 70%+ 30% с других растений- значит мёд гречишный и т.д.
20:17:14 17-09-2024
Гость (11:08:01 16-09-2024) а мне интересно, как вообще можно определить какой мед? или ... Пыльцевой анализ под микроскопом в лаборатории.
12:26:16 16-09-2024
Практически любой натуральный мед - это разнотравье. Пчела летает на расстояние до 5 км. Чтобы мед был, напрмер, гречишный, нужно что ульи стояли в центре поля диаметром 5 км. засеянного гречкой и чтобы ничто другое там не цвело.При этом должен быть проезд в центр этого поля по посадка к ульям. В хоздеятельности аграриев такое очень маловероятно.
12:52:37 16-09-2024
Разнотравие выдают да донник или дягель. Это такой уникальный совет от писателя этой статьи для всех, и продавцов , и покупателей. Только, видимо, для автора статьи все силы мёда на один вкус, а цвет это побочный эффект, ну бывает так.
А более менее опытный медоед с закрытыми глазами отличит мёд по вкусу с гарантией 90%, а если ему заткнуть рот и оставить только глаза, то и по виду сможет определить что это за мёд, с той же вероятностью. Статья х.з. для кого....
23:10:33 16-09-2024
Мед подделывают очень просто. Топят старый мед, добавляют пыльцу, пергу и др.продукты, и вот вам мед нового урожая. Пыльцу легко собирать. Это основной компонент подделки.
17:37:12 17-09-2024
Женя (23:10:33 16-09-2024) Мед подделывают очень просто. Топят старый мед, добавляют пы... А как ты это все размещает ,да ещё равномерно,а не кучей?
23:36:43 16-09-2024
Хотите кушать натуральный мед? Заведите пчелок - семейки три.
00:48:20 17-09-2024
Женя (23:10:33 16-09-2024) Мед подделывают очень просто. Топят старый мед, добавляют пы... Если есть пасека, зачем что-то подделывать 🤷♀️ведь каждый год свежий мёд!
10:56:24 17-09-2024
А что делают власти что бы не было подделок? Ничего!
15:13:28 17-09-2024
Я пчел держу, и даже не знал как его вообще можно подделать. В заголовке статьи неправильно написано, не пчеловоды расскажут а испытательные лаборатории. Большинство пчеловодов вообще не представляют как это делать .
15:29:00 17-09-2024
Согласна незнаю как подделать да и времени на это нет. Да и зачем если мед и так есть. У нас пасека.
15:34:16 17-09-2024
Зачем пчеловоду подделывать мёд? Не понимаю. Его и так девать некуда.
16:57:41 17-09-2024
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕД , НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЕГО НЮХАТЬ ! ДЕЛО В ТОМ , ЧТО МЕД ПАХНЕТ ЗАПАХОМ САМИХ ПЧЕЛ ИСХОДЯЩИХ ОТ ИХ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ! ПЧЕЛИНЫЙ ЗАПАХ! ВО-ВТОРЫХ , ЕГО НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ ! В ТРЕТЬИХ , МЕД ПРИ РАСТВОРЕНИИ В ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ РАСТВОРЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ , А ФИКТИВНЫЙ МЕД ДАЕТ ВОЛНИСТУЮ КАРТИНУ !
17:33:24 17-09-2024
Камран (16:57:41 17-09-2024) ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕД , НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЕГО НЮХАТЬ ! Д... Знаю у пчел восковые железы,слюнные тоже знаю,даже Насоновы знаю,но потовые железы-это открытие в мире пчел!))
17:50:57 17-09-2024
Каких только нет,,специалистов "в меде я пчеловод по образованию занимаюсь 30 лет в прошлом году накачал 5 тонн подсолнечного меда цена опыта 75 80 рублей кг в этом году я к нему вообще не стремился за такие деньги 75 тысяч тонна, берите ведра и идите соберайте его сами Когда слышу фальсификат выворачивает, зачем его подделывать если он стоит на 5 рублей дороже сахара