Пчеловоды рассказали, как подделывают мед

Такой продукт может быть опасен для здоровья

15 сентября 2024, 15:50, ИА Амител

Мед / Фото: pxhere.com/ru/photo/964453

Поддельный мед можно разделить на три категории: производитель выдает дешевый мед за дорогой, в натуральный мед добавляют сиропы, в продукт добавляют химикаты для улучшения его свойств. Об этом "Газете.ru" рассказала Оксана Серебрякова, старший научный сотрудник ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства".

"Наша испытательная лаборатория часто проводит исследования как товарного меда, так и меда, реализуемого на ярмарках. В зависимости от региона объем недоброкачественного меда может доходить до 60%. При этом важно различать виды подделок", – рассказала Оксана Серебрякова.

По ее словам, примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную. Например, подсолнечниковый мед продают как дорогой липовый или старый разогретый – как свежий.

На втором месте по распространенности – ассортиментная фальсификация, когда вместо меда используют глюкозо-фруктозные сиропы. В таком продукте отсутствуют вещества, которые делают мед биологически ценным. Даже при частичной замене на сироп такой мед не может считаться натуральным.

Реже встречается квалиметрическая фальсификация, когда производитель улучшает свойства меда пищевыми или непищевыми добавками. Один из примеров – отбеливание темного меда с помощью химикатов. Добавляемые вещества могут быть опасны для здоровья.