Печать времен царя Давида нашли в Иерусалиме

Рядом с ней находится надпись на древнееврейском языке

27 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: pxhere.com/ru/photo/867980

Вблизи Храмовой горы в Иерусалиме, в Израиле, археологи сделали удивительное открытие. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи обнаружили печать, которая датируется VIII веком до нашей эры. Этот артефакт привлек внимание ученых и историков.

Печать размером с ноготь человека выполнена из темного камня и изображает крылатую человеческую фигуру в короне. Рядом с ней находится надпись на древнееврейском языке: "Для Йехоэзера, сына Хошаягу".

Ученых особенно заинтересовало сочетание элементов монотеистической еврейской культуры и языческого изображения в ассирийском стиле. Они считают, что это указывает на сильное влияние Ассирийского царства на регион в то время.

Доктор археологии Навот Ром предполагает, что владелец печати, вероятно, был высокопоставленным чиновником Израильского царства. Ассириолог Филип Вукосавович отмечает необычность неоассирийского стиля изображения для эпохи Первого храма.

Это открытие может помочь лучше понять многие аспекты библейской истории, включая религиозные практики в Древнем Израиле и международные отношения того времени.