Педагог из Барнаула победила в конкурсе "Учитель большой страны"

Мероприятие было приурочено к Году педагога и наставника – 2023

02 октября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Учитель барнаульского лицея № 73 Наталья Смарыгина стала победителем всероссийского конкурса "Учитель большой страны". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Наталья работает советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Она победила в номинации "Самый вдохновляющий педагог-блогер".

На странице конкурса она рассказала, что до работы в школе имела собственный бизнес, но череда тяжелых событий в жизни привела ее в преподавание. В этой сфере, по словам Натальи, она нашла возможность выйти из депрессии.