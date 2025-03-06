Педагог с Алтая пожаловался в Конституционный суд на заниженную зарплату. Что там ответили

Мужчина зарабатывал меньше минимального размера оплаты труда

06 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Taylor Flowe / unsplash.com

Учитель средней общеобразовательной школы из села Целинного Алтайского края Евгений Неверов обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на заниженную заработную плату, сообщает ТАСС.

Мужчина работал на неполную ставку (14 часов в неделю при норме 18 часов). Параллельно он также был преподавателем в центре образования "Точка роста" на базе этой же школы и техником по обслуживанию компьютеров.

После отмены работодателем технических обязанностей зарплата Неверова упала ниже МРОТ. При этом он не смог вернуть полную нагрузку или получить доплату до минимального уровня.

В КС РФ объяснили, что зарплата при неполной нагрузке рассчитывается пропорционально отработанному времени, но с учетом конституционных предписаний и требований Трудового кодекса о МРОТ. А потому даже при сокращенных часах работник должен получать не меньше минималки.

Если в структуру оплаты входит доплата до МРОТ, зарплата учителя с занятостью меньше нормы часов также должна рассчитываться с учетом этой доплаты за полное рабочее время, подчеркнули в суде.