Педагог с Алтая пожаловался в Конституционный суд на заниженную зарплату. Что там ответили
Мужчина зарабатывал меньше минимального размера оплаты труда
06 марта 2025, 15:45, ИА Амител
Учитель средней общеобразовательной школы из села Целинного Алтайского края Евгений Неверов обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на заниженную заработную плату, сообщает ТАСС.
Мужчина работал на неполную ставку (14 часов в неделю при норме 18 часов). Параллельно он также был преподавателем в центре образования "Точка роста" на базе этой же школы и техником по обслуживанию компьютеров.
После отмены работодателем технических обязанностей зарплата Неверова упала ниже МРОТ. При этом он не смог вернуть полную нагрузку или получить доплату до минимального уровня.
В КС РФ объяснили, что зарплата при неполной нагрузке рассчитывается пропорционально отработанному времени, но с учетом конституционных предписаний и требований Трудового кодекса о МРОТ. А потому даже при сокращенных часах работник должен получать не меньше минималки.
Если в структуру оплаты входит доплата до МРОТ, зарплата учителя с занятостью меньше нормы часов также должна рассчитываться с учетом этой доплаты за полное рабочее время, подчеркнули в суде.
15:50:01 06-03-2025
Ничего не понятно, зато интерееесно😁😁😁
13:05:16 07-03-2025
Гость (15:50:01 06-03-2025) Ничего не понятно, зато интерееесно😁😁😁... чего тут непонятного. Директор учреждения законы РФ не соблюдает. Школу оштрафовали хоть?
15:52:20 06-03-2025
Это на тему нехватки педагогов и врачей.
16:33:08 06-03-2025
Заприбеднялись уже, сколько можно. Не полностью загружен, а зарплату большую давай. Как же другие люди работают по 12 часов в день за минималку.
17:17:01 06-03-2025
Гость (16:33:08 06-03-2025) Заприбеднялись уже, сколько можно. Не полностью загружен, а ... Дети есть? иди с ними поработай поржем)).
17:59:26 06-03-2025
Гость (16:33:08 06-03-2025) Заприбеднялись уже, сколько можно. Не полностью загружен, а ... вроде написали вы, а стыд испытываю я...
19:47:10 06-03-2025
Гость (17:59:26 06-03-2025) вроде написали вы, а стыд испытываю я...... Ну хоть за что-то вам стыдно. А то ноете и списываете всё на низкую зарплату, как будто у всех она высокая.
09:31:02 07-03-2025
Гость (19:47:10 06-03-2025) Ну хоть за что-то вам стыдно. А то ноете и списываете всё на... я знал, что вы не поймете иронию и вы не разочаровали) поясню - мне стыдно за вас
18:27:30 06-03-2025
Гость (16:33:08 06-03-2025) Заприбеднялись уже, сколько можно. Не полностью загружен, а ... Вы конкретно напишите, где и при каком графике 12 часов на 5 дней люди получают "минималку"?
13:07:22 07-03-2025
Гость (16:33:08 06-03-2025) Заприбеднялись уже, сколько можно. Не полностью загружен, а ... опасно заставлять людей работать по 12 часов за минималку. Запалить здание могут
22:44:36 06-03-2025
Наступит ли такое время, когда все будут довольны зарплатой 😊?
23:16:20 06-03-2025
Гость (22:44:36 06-03-2025) Наступит ли такое время, когда все будут довольны зарплатой ... Ну минималкой очень сложно быть довольным. Вы не находите?
09:59:52 07-03-2025
Гость (22:44:36 06-03-2025) Наступит ли такое время, когда все будут довольны зарплатой ... получая миллион в месяц - как не желать 10?
10:16:43 07-03-2025
А нам всё время говорили и продолжают говорить:Работай больше-жить будешь лучше.Однако реальность ,как то ,не особо подтверждает сей лозунг.Она,эта реальность,больше склоняется к утверждению,что-кто не работает ,тот ест.Помните ,откуда это?Однако аполитичная и несознательная у нас ,эта реальность.