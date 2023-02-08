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Педагога, назвавшего школьников "жертвами аборта", проверят на пригодность

Ученики бегали в классе, чем и вызвали гнев учительницы

08 февраля 2023, 14:07, ИА Амител

В Хабаровском крае проверят на профессиональную пригодность учителя школы в селе Переяславка, сообщил в своём Telegram-канале глава района Александр Кох.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог называет школьников "дебилами" и "жертвами аборта" за то, что они бегали в учебном заведении.

"Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", – указал Кох.

 

Комментарии 16

  • Почему бы и детей не проверить заодно? Вдруг они действительно жертвы аборта...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Педагог ошиблась, правильно не жертва аборта, а отсутствие его
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Это дети пьяного ужина и призовых за рождаемость Понарожали стукачей и предателей Щас последнию училку а деревне уволят и поедет лимита в город на любой заработок наниматься, да в сауны обновлять контингент телятины
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Надо бы и детей проверить на предмет возможности их обучения в учебном заведении. И родителей заодно проверить не мешало бы...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Понарожали стукачей и предателей - божечки... Уехал в другой город - предатель. Пожаловался на то, что его бьют или оскорбляют - предатель. Имеет свое мнение - предатель. У меня предложение - раз предатели чуть более, чем все, надо всех посадить. А потом, когда докажут, что не предатели, можно и выпускать - по одному.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Это всё мелочи. У нас в школе трудовик и не так припечатывал... немка ломала ручки и карандаши, а физрук мог через весь спортзал швырнуть планку для прыжков в высоту, и иногда даже попадал. Но ничего, все живы-здоровы, а школа была не простая, а целая 42, физико-математическая, населённая ботанами...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а целая 42, физико-математическая, населённая ботанами... - не передергивайте. Школа до 9 класса была самая что ни на есть обычная. Специализация начиналась в старших классах. И то не во всех, были и обычные классы. И никакими "ботанами" там не пахло. Кто-то не учился и уходил после 8 класса, кого-то после выпуска очень скоро нашли в качестве "подснежника"... Ну а насчет "ничего" - глядя на вас, считающего такое нормой - получается, очень даже "чего".
    08 февраля, Гость   Ответить
  • точнее жертвы не удачного аборта
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Оооо, яжматери подтянулись! Нарожавшие тепличных созданий, то ли девочек, то ли девочкоподобных мальчиков, которые, к слову, матерятся так, что у меня, дяди с седыми яйцами, уши краснеют... но на них ругнуться нельзя, ни-ни! Они обижаются, не забывая при этом снимать на мобильный...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Там ниже в ленте уже есть результаты толерантного воспитания с 26 ножевыми ранами и возбуждением уголовного дела против преподавателей,теперь подождем и тут
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Почему-то в бизнесе очень уважительно относятся к клиентам/пациентам - это источник зарплаты. Дети для учителей - источник зарплаты, но стабильно получая бюджетные деньги многие забывают об этом. Учителя в первую очередь должны выполнять оплачиваемую работу на хорошо и отлично и ученики должны бесплатную учёбу ценить.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь жертва аборта именнлэо учитель. Дуре старой завидно стало, что кто-то еще бегает?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Опять комментаторы со своими "яжемамками" подтянулись. Пошленькие людишки с пошленькими фразами.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Здесь жертва аборта именнлэо учитель" - Дружище, я тебя может быть удивлю, а может быть , огорчу. Однако жертва аборта - это именно ты. Судя по твоей грамотности, школу ты прогулял. В следующий раз, когда решишь осчастливить нас своим очередным выс...ром, возьми в руки орфографический словарь. Откроешь для себя много нового и интересного...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно называйте. У нас не село не деревня а районный центр и Переяславка это пгт. А у учителя этого это норма общения такая. И родители жаловались. Все бестолку . а теперь ая яй как она может.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Не, пошленькая это ваша Нивея и походы семьёй в торговый центр на выходных. Я же себя считаю циничной, хамской, наглой и беспринципной мразью, но хотя бы, в отличие от "яжмамашек" с их "тугосерями", думающей головой, а не гормонами и инстинктами.
    09 февраля, Гость   Ответить
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