Педагога, назвавшего школьников "жертвами аборта", проверят на пригодность

Ученики бегали в классе, чем и вызвали гнев учительницы

08 февраля 2023, 14:07, ИА Амител

В Хабаровском крае проверят на профессиональную пригодность учителя школы в селе Переяславка, сообщил в своём Telegram-канале глава района Александр Кох.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог называет школьников "дебилами" и "жертвами аборта" за то, что они бегали в учебном заведении.