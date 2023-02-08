Педагога, назвавшего школьников "жертвами аборта", проверят на пригодность
Ученики бегали в классе, чем и вызвали гнев учительницы
08 февраля 2023, 14:07, ИА Амител
В Хабаровском крае проверят на профессиональную пригодность учителя школы в селе Переяславка, сообщил в своём Telegram-канале глава района Александр Кох.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог называет школьников "дебилами" и "жертвами аборта" за то, что они бегали в учебном заведении.
"Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", – указал Кох.
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