Признаков необходимости вмешательства специалиста очень много

13 ноября 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Педиатр Ольга Татаркина рассказала о том, при каких симптомах нужно вызывать ребенку скорую. Ее слова передают "Известия".

По словам Татаркиной, одним из таких признаков является высокая температура, которая не снижается при приеме лекарств. Это может произойти даже с очень маленькими детьми, и даже при температуре 38 градусов им нужно срочно вызывать скорую.

Второй тревожный признак – сильная рвота и понос у детей до трех лет, которые не прекращаются длительное время. Это может привести к обезвоживанию.

На проблемы со здоровьем ребенка могут указывать и изменения в поведении, такие как резкая слабость, необычная апатия или заторможенность.