Пелагея Заступница. Почему 17 мая нельзя есть курицу?
А ещё люди 17 мая искали деревья в лесу
17 мая 2023, 06:25, Анастасия Бичакова
Народно-христианский праздник Пелагея Заступница, или День баклушников, отмечают в России 17 мая. В эту дату Православная церковь чтит память мученицы Пелагии Тарсийской.
Каким традициям и запретам наши предки следовали на Пелагею Заступницу и почему в этот день не рекомендуют есть курицу – читайте в материале amic.ru.
Что нужно сделать 17 мая?
На Пелагею Заступницу славяне обязательно заготавливали сырьё для вырезания ложек из дерева. Знающие люди 17 мая отправлялись в лес и выбирали там подходящее дерево – клён, липу или берёзу. Считалось, что ложки из них будут крепкими и прослужат многие годы, а еда – особенно вкусной.
Садоводы в День баклушников традиционно проводили загадочные ритуалы, чтобы отогнать насекомых-вредителей от растений и вообще от всего участка, – прежде чем высадить рассаду капусты и огурцов вешали на ворота старые лапти.
Матери 17 мая, как правило, делали оберег для незамужних дочерей: клали крапиву в надтреснутый горшок и эту конструкцию вешали на забор. По поверьям, это помогает девушке избежать сглаза и встретить достойного мужчину.
Что нельзя делать на Пелагею Заступницу?
На Пелагею Заступницу нельзя есть куриное мясо, были убеждены славяне. Иначе, утверждали они, могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Кроме того, 17 мая не следует ссориться с любимым человеком. Мол, это может привести к долгой разлуке.
Также в День баклушников лучше не пользоваться ножами и прочими колющими предметами, чтобы не получить травму.
Народные приметы 17 мая
- Утром 17 мая на траве нет росы – значит, погода изменится.
- Бледное солнце на Пелагею Заступницу – к непогоде.
- Много майских жуков – к засухе.
- Кукушка кукует – значит, погода будет солнечной.
- Сильный ветер 17 мая – жди хорошего урожая.
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