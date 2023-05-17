На Пелагею Заступницу славяне обязательно заготавливали сырьё для вырезания ложек из дерева. Знающие люди 17 мая отправлялись в лес и выбирали там подходящее дерево – клён, липу или берёзу. Считалось, что ложки из них будут крепкими и прослужат многие годы, а еда – особенно вкусной.

Садоводы в День баклушников традиционно проводили загадочные ритуалы, чтобы отогнать насекомых-вредителей от растений и вообще от всего участка, – прежде чем высадить рассаду капусты и огурцов вешали на ворота старые лапти.

Матери 17 мая, как правило, делали оберег для незамужних дочерей: клали крапиву в надтреснутый горшок и эту конструкцию вешали на забор. По поверьям, это помогает девушке избежать сглаза и встретить достойного мужчину.