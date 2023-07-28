Пельмени в Барнауле не самые дорогие, но и не самые дешевые среди городов Сибири

Средняя цена на пельмени в сибирских городах ниже, чем в среднем по стране

28 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Пельмени / Фото: amic.ru

Средняя стоимость килограмма пельменей в Сибири – 344 рубля за килограмм, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на данные региональных органов Росстата.

Самые дорогие пельмени – в Норильске (Красноярский край): 480 рублей за килограмм. Далее идут Томск (Томская область) и Стрежевой (Томская область) – 438 и 418 рублей соответственно.

Самые дешевые пельмени – в Куйбышеве (Новосибирская область): 230 рублей за килограмм, в Прокопьевске (Кемеровская область) – 272 рубля, в Асино (Томская область) – 287 рублей.

Больше всего за год среди сибирских городов пельмени подорожали в Зиме (Иркутская область) – на 22%. В Юрге (Кемеровская область) – подешевели на 21%.

Примечательно, что средняя цена на пельмени в Сибири за год снизилась на 1,2%, при этом в среднем по России стоимость выросла на 3% – до 366 рублей за килограмм.

Алтайские города в рейтинг, где каждая категория представлена лишь первой тройкой, не попали. Следовательно, цена на пельмени в регионе находится где-то между "самые дорогие" и "самые дешевые".