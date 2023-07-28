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Пельмени в Барнауле не самые дорогие, но и не самые дешевые среди городов Сибири

Средняя цена на пельмени в сибирских городах ниже, чем в среднем по стране

28 июля 2023, 15:19, ИА Амител

Пельмени / Фото: amic.ru
Пельмени / Фото: amic.ru

Средняя стоимость килограмма пельменей в Сибири – 344 рубля за килограмм, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на данные региональных органов Росстата.

Самые дорогие пельмени – в Норильске (Красноярский край): 480 рублей за килограмм. Далее идут Томск (Томская область) и Стрежевой (Томская область) – 438 и 418 рублей соответственно.

Самые дешевые пельмени – в Куйбышеве (Новосибирская область): 230 рублей за килограмм, в Прокопьевске (Кемеровская область) – 272 рубля, в Асино (Томская область) – 287 рублей.

Больше всего за год среди сибирских городов пельмени подорожали в Зиме (Иркутская область) – на 22%. В Юрге (Кемеровская область) – подешевели на 21%.

Примечательно, что средняя цена на пельмени в Сибири за год снизилась на 1,2%, при этом в среднем по России стоимость выросла на 3% – до 366 рублей за килограмм.

Алтайские города в рейтинг, где каждая категория представлена лишь первой тройкой, не попали. Следовательно, цена на пельмени в регионе находится где-то между "самые дорогие" и "самые дешевые".

рейтинги цены Продукты

Комментарии 6

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Гость

15:54:30 28-07-2023

Не самые дорогие, не самые дешёвые и не совсем пельмени

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Артем

16:06:10 28-07-2023

У нас столько проблем крае о которых нужно написать, а вы пишите о пельменях. Все в порядке с головой?

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Гость

16:16:34 28-07-2023

пельмени дожны быть ТОЛЬКО самодельные. Все покупные - клейстерное Г.

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Гость

20:13:10 28-07-2023

Пельмени тем и хороши, что состряпать их можно за любую цену.

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Олег

21:45:49 28-07-2023

Цена не важна. Только домашние.

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Гость

23:38:56 28-07-2023

А в Барнауле продают какие-то особенные пельмени? Барнаульские? Те же, что и в Питере, Москве и т.д. О чем новость? Про чебуреки напишите ил беляши.

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